La funeraria Pompas Fúnebre patenta el ataúd y la urna blanquiazul

El homenaje que la funeraria Pompas Fúnebres de A Coruña dedica al Deportivo y a la afición blanquiazul da un nuevo paso. La compañía ha registrado la patente oficial tanto de la urna como del ataúd blanquiazul como la única funeraria que ofrece estos servicios de forma exclusiva.

Este homenaje funerario dedicado a las familias que guardan recuerdos relacionados con uno de los símbolos más destacados de la ciudad y que desean reflejar este sentimiento en la despedida final se convierte en el primero de estas características protegido legalmente en Galicia y desarrollado íntegramente en A Coruña como parte de la apuesta de Pompas Fúnebres por la personalización y la innovación.

La empresa explica que la propuesta nace de la importancia emocional que el Deportivo tiene para muchas familias coruñesas. “En numerosas despedidas descubrimos que el sentimiento deportivista forma parte de la historia personal de quien se va. No hablamos solo de fútbol, sino de recuerdos compartidos entre padres, hijos y abuelos; de viajes a Riazor, de celebraciones y de identidad”, señalan.

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Ya son muchas las familias que solicitan el ataúd y la urna blanquiazul, según explica Pomas Fúnebres sobre su colección exclusiva que ya cuenta con protección legal.