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¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 15 de mayo

Te proponemos 9 citas de ocio y cultura para disfrutar del comienzo del fin de semana en A Coruña

Dani Martín en una visita reciente a A Coruña

Dani Martín en una visita reciente a A Coruña / Casteleiro / Roller Agencia

RAC

A Coruña

Concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia

La Orquesta Sinfónica de Galicia ofrece esta tarde un concierto bajo la dirección de Josep Planells. La actuación dura unos 120 minutos. Hay entradas disponibles en Ataquilla desde 14,25 euros.

20.00 horas. Palacio de la Ópera (Glorieta de América, s/n)

Exposición de Luis Gabú en Belas Artes

Inauguración de la muestra Habana mater 2003-2023, de Luis Gabú. Es el resultado del trabajo personal del autor coruñés en sus continuos viajes a Cuba durante 20 años.

19.00 horas. Museo de Belas Artes (Zalaeta, 2)

Antón Reixa presenta ‘Cicatriz’ en Lume

El poema de Antón Reixa sirve de base para una propuesta escénica dirigida por Kirenia M. Acosta, en la que el autor acepta un desafío inesperado: subir al escenario no solo para recitar, también para bailar.

19.00 horas. Librería Lume (Fernando Macías, 3)

Portosanto se estrena en la Mardi Gras

El grupo formado por Anaís, Andrés, Nuno, Simón e Xoel prometen emoción y salvajismo con su Primeira Xira de Despedida. Las entradas cuestan 14 euros.

22.30 horas. Sala Mardi Gras (Travesía Torre, 8)

Arranca el doblete de Dani Martín en el Coliseum

La gira 25 p*tos años de Dani Martín llega esta noche al Coliseum con canciones de El Canto del Loco, que han marcado a muchas generaciones, y también temas de su carrera en solitario. Las entradas llevan meses agotadas.

21.00 horas. Coliseum (Calle Francisco Pérez Carballo, 2)

Martirio presenta ‘Al sur del tango’

Espectáculo basado en el tango y en las raíces argentino-españolas que tanto tienen que ver con la copla y sus connotaciones comunes. Hay entradas disponibles en Ataquilla a partir de 30 euros.

20.30 horas. Teatro Colón (Avenida de la Marina, 7A)

Obra ‘Mofa e befa: Os dous de sempre’

Pedriño y Rañolas son contradictorios, extremos, antagónicos, polarizados… pero amigos. Así se presenta Mofa e befa: Os dous de sempre, de Varela & Cadaval. Inspirada en la obra de Castelao.

20.30 horas. Teatro Rosalía (Riego de Agua, 37)

Día das Letras Galegas en Marineda City

El centro acogerá esta tarde un encuentro literario sobre la nueva narrativa gallega además de un concierto y cuentacuentos infantil a cargo de Silvia Penide. Las actividades son gratuitas.

17.30 horas. Marineda City (Baños de Arteixo,43)

Presentación de ‘Fado. Historia en cómic’

Manuel Rajal Fernández presenta un libro que acerca al público a la historia del fado a través de la ilustración y de la narrativa gráfica.

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19.30 horas. Circo de Artesáns (San Andrés, 36, 1º)

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