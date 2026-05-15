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Gran despliegue en la Ciudad Vieja de A Coruña por un incendio en la residencia de la calle Nuestra Señora del Rosario

Una persona ha sido trasladada en ambulancia aunque su estado no reviste gravedad

Incendio en la residencia de DomusVi en la Ciudad Vieja de A Coruña

Incendio en la residencia de DomusVi en la Ciudad Vieja de A Coruña

Gus de la Paz

Alberto Rivera

A Coruña

La residencia para personas adultas con discapacidad situada en la calle de Nuestra Señora del Rosario de la Ciudad Vieja de A Coruña ha registrado un pequeño incendio que ha alarmado a los vecinos y viandantes de este barrio coruñés.

Según fuentes del 112, el personal de la residencia ha llamado al teléfono de emergencias informando de que veían salir humo de una de las estancias del edificio en la tercera planta, pero que desconocían a qué se podía deber. Todas las personas residentes han sido desalojadas, y una mujer mayor ha sido trasladada tras quedar atrapada en un baño, aunque su estado inicialmente no reviste gravedad.

El 112-Galicia avisó a los Bombeiros de A Coruña, a personal de Urxencias Sanitarias-061 por precaución, así como a la Policía Nacional y a la Policía Local de A Coruña.

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La residencia afectada, especializada en la rehabilitación psicosocial para personas con discapacidad y enfermedad mental y perteneciente al grupo DomusVi, fue abierta en septiembre de 2024.

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