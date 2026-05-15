El ladrón del abrazo en A Coruña: sustrae un Rolex de 8.000 euros a un hombre junto a los Jardines tras separarlo de su novia

Un momento de despiste y el abrazo de un desconocido le costaron a un hombre que caminaba a la altura de los Jardines de Méndez Núñez de A Coruña de madrugada un reloj valorado en 8.000 euros. El ladrón, que actuó de común acuerdo con otras dos personas que no han podido ser identificadas, se acercó a la víctima mientras este estaba con su novia y en un "profundo estado de embriaguez", y, tras distraerlo y separarlo de su pareja, le dio un abrazo en la plaza de Ourense, que no era más que una excusa para sustraerle el Rolex que llevaba en la muñeca. Para la Audiencia Provincial de A Coruña, que acaba de emitir sentencia sobre el caso, se trata de un delito de hurto que lleva una pena de prisión de ocho meses.

El tribunal señala que el crimen empezó a fraguarse sobre las 05.30 horas de un día de mayo de 2023, cuando el propietario del reloj caminaba con su novia a la altura de los Jardines y se les acercaron el ahora condenado y otro hombre. Empezaron a hablar, y el sentenciado se percató de que su futura víctima estaba bebida. Junto con su acompañante, lo fueron alejando de la chica "y tratando de ganarse su confianza" mientras caminaban junto a él.

Abuso de la "postración" de la víctima

Se les acercó un tercero, que tampoco ha podido ser identificado, y en la plaza de Ourense el condenado, dentro de un plan convenido con sus compañeros y aprovechándose de "la situación de postración" en la que se encontraba la víctima por su intoxicación etílica, le dio "un prolongado abrazo". Mientras lo hacía, le sustrajo un Rolex Submariner II, valorado en 8.000 euros, aunque la víctima lo llevaba en una de sus muñecas. Luego, "se despidió y escapó con sus dos acompañantes".

La víctima se dio cuenta, minutos después, de la falta del reloj, que nunca fue recuperado. Fuentes conocedoras de la actividad de la Policía Nacional de A Coruña explican que este tipo de delitos en los que los criminales se aprovechan de personas bebidas en zonas de fiesta son "más frecuentes en otras ciudades más grandes", mientras que "aquí no lo es tanto".

Contacto corporal "anómalo"

El Juzgado de lo Penal nº 2 de A Coruña condenó al autor a ocho meses de prisión por un delito de hurto, así como a indemnizar al dueño del reloj con 8.000 euros. Apeló, pero la Audiencia Provincial ha confirmado la sentencia. La Audiencia Provincial considera que hubo un "abrazo anómalo e invasivo inmediatamente anterior a la constancia de la desaparición del reloj", y señalan que en un contexto de contacto corporal "sorpresivo y suficientemente próximo" se pueden sustraer objetos como un reloj, "especialmente cuando el autor genera distracción o falsa confianza en la víctima".

Tras los hechos, el hombre, sin la nacionalidad española y con una resolución de expulsión pendiente de ejecución, fue condenado por un delito de estafa y otro de robo con fuerza en las cosas. También por un tercero de amenazas, si bien en este caso con carácter leve.