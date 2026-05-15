El norovirus del crucero que llegará este sábado al puerto es "muy frecuente" y "no va a generar ningún problema en A Coruña"

El brote de norovirus en crucero de Burdeos que llega este sábado a A Coruña es "un virus más, muy frecuente" y al que "estamos expuestos en nuestra vida diaria", según el coordinador de Medicina Interna en el Hospital HM Modelo, Ignacio Ramil. "La preocupación médica es cero. No va a generar ningún problema para A Coruña", asegura.

"El norovivus vive con nosotros y lo que ha pasado en el crucero es típico. No es nada extraordinario. Hay una gran cantidad de virus que circula entre la población y, por las características que tiene este, pues suele generar brotes explosivos en sitios cerrados, cuando ocurre. Se transmite muy fácil, es muy contagioso. Es lo típico en lugares como guarderías, residencias de mayores o espacios cerrados, como un crucero", expone Ramil.

Según explica el médico internista, el mecanismo principal de transmisión se realiza por las manos al manipular objetos y alimentos o al tocar a personas. La concentración de partículas víricas necesarias para infectar a otras personas es muy pequeña. El norovirus se elimina del organismo a través de partículas fecales y secreciones. "La capacidad para poder contagiar puede persistir días después, aunque la persona ya no está enferma", avisa el doctor.

"La infección por norovirus es un caso clínico gastrointestinal de libro, una gastroenteritis con muchas deposiciones diarreicas generalmente. No se trata de tres o cuatro deposiciones. Lo normal con una diarrea por norovirus es pasa 24, 36 o 48 horas con diez o quince deposiciones acuosas y con mucha sensación de malestar general, cansancio. Da la sensación de estar muy enfermo durante las primeras 24 horas. Eso se resuelve y pasa rápido. Luego, en los diez días posteriores cada vez las deposiciones de las heces se van haciendo más normales y el número va bajando", afirma Ramil.

Sobre el tratamiento, Ramil señala que no hay un medicamento antiviral específico para atajar la infección y "simplemente hay que hidratarse bien y pasar esas 24 o 36 horas". Recomienda el consumo de suero oral en lugar de agua porque tanto la diarrea como los vómitos suponen una pérdida de electrolitos para el organismo. Sin embargo, señala como crucial "ser muy escrupuloso" en el lavado de manos los siguientes diez días y evitar dar de comer a otras personas para no "generar una toxoinfección alimentaria".

Contagio y población débil

"Su periodo de incubación es muy corto. Te infectas y, probablemente a las pocas horas, entre las 12 y 24 primeras horas, vas a tener la infección gastrointestinal. El periodo de enfermedad dura como mucho dos o tres días. El problema derivado es la bajada de tensión por culpa de la deshidratación, o la sensación de fatiga muscular marcada por pérdidas de potasio con las heces los vómitos. El norovirus va a generar un problema particular si, por ejemplo, una persona enferma se pone a comer con otras cuatro personas que sean de A Coruña y a lo largo de esa comida se dan mucho las manos. Pero esa persona enferma, lo más normal, es que no esté para salir de su habitación. Quien lo pille pasará un par de días encerrado en el baño", confirma el médico del Modelo.

La infección debe vigilarse especialmente en personas mayores y bebés lactantes menores de un año, ya que los cuadros de deshidratación puede llegar a ser severos "al tener un mecanismo de la sed menos sensible". Del mismo modo, la población medicada con antidiabéticos orales o antihipertensivos deben tener especial cuidado. "La deshidratación puede derivar en algunos cuadros un poco más serios, como la insuficiencia renal. Es la principal consecuencia por descompensación metabólica", indica Ramil.