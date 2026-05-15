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Qué es el norovirus que ha provocado el confinamiento de 1.700 personas en un crucero en Francia y hará escala en A Coruña

La infección por norovirus se produce con mayor frecuencia durante el verano y, sobre todo, en espacios cerrados, como hospitales, residencias de mayores, hoteles y cruceros

El crucero Ambition, donde hay confinadas 1.700 personas, en el puerto de Burdeos este miércoles.

El crucero Ambition, donde hay confinadas 1.700 personas, en el puerto de Burdeos este miércoles. / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Rafa Sardiña

RAC

A Coruña

1.700 personas permanecen confinadas a bordo de un crucero que llegó durante la noche del martes al miércoles a Burdeos procedente de Brest, tras la muerte de un pasajero y la sospecha de una infección digestiva aguda, un norovirus, según informaron las autoridades sanitarias. Ahora ese crucero seguirá su camino y alterará la parada que tenía prevista en Ferrol este sábado por una escala en A Coruña.

Entre los 1.233 pasajeros -en su mayoría británicos e irlandeses- viajaba el fallecido, un hombre de más de 90 años. Además, unas ochenta personas han presentado síntomas gastrointestinales y se están realizando análisis para detectar una posible presencia de norovirus, según la misma fuente. A bordo también se encuentran 514 miembros de la tripulación.

Como explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) americanos:

  • "Los norovirus son virus muy contagiosos que causan vómitos y diarrea. Cualquier persona puede infectarse con norovirus y enfermar". 

La infección por norovirus se produce con mayor frecuencia durante el verano y, sobre todo, en espacios cerrados, como hospitales, residencias de mayores, hoteles y cruceros.

Qué es el contagioso norovirus que ha provocado un brote de 142 casos en Almería

Un análisis de laboratorio / LOC

Se propagan con mucha facilidad y se contagia de la siguiente manera:

  • Contacto directo con una persona infectada.
  • Consumo de alimentos o agua contaminados.
  • También se puede transmitir si alguien se toca los ojos, la nariz o la boca después de haber tocado un objeto o superficie contaminada.

Norovirus: ¿Cuáles son sus síntomas?

Los síntomas aparecen de forma repentina, entre 12 y 24 horas después de la exposición al virus, y los más comunes son:

  • Diarrea.
  • Vómitos.
  • Náuseas.
  • Dolor de estómago.
  • Sensación de malestar general.
  • Dolor muscular.

Generalmente, los síntomas tienen una duración que va de 1 a 3 días.

La mayoría de los enfermos no necesitan tratamiento específico, y además no existe.

Pero lo que sí es necesario es prestar especial atención a las personas vulnerables: niños, personas mayores y enfermos crónicos. Sobre todo porque los vómitos y la diarrea pueden causarles deshidratación.

  • Los norovirus son la principal causa de las “enfermedades transmitidas por los alimentos. Pero hay otros microbios y sustancias químicas que también las pueden causar”. 

¿Cómo se manifiesta la deshidratación?

Las molestias o síntomas de la deshidratación se inician con sensación de cansancio, mareos, cifras bajas de presión arterial, taquicardia, seguidas de contracturas musculares o calambres.

Archivo - Norovirus, imagen de archivo

Archivo - Norovirus, imagen de archivo / CDC - Archivo

Pueden llegar a aparecer convulsiones, entrada en coma o pérdida total del conocimiento, y en casos extremos hasta provocar la muerte.

Pero estos síntomas pueden variar según la edad e identificarlos a tiempo es fundamental.

En bebés y niños pequeños los signos de alerta son:

  • Sequedad en la boca y la lengua.
  • El bebé llora sin lágrimas.
  • El pañal está seco durante más de tres horas.
  • Ojos y mejillas hundidos.
  • La fontanela (la parte blanda de la cabeza) parece hundida.

En personas mayores los síntomas pueden ser:

  • Necesidad de beber de forma excesiva.
  • Poca frecuencia en las micciones.
  • Orina de color oscuro.
  • Confusión.

Cómo evitar el contagio de norovirus

La mejor manera de combatirlos la tenemos perfectamente asimilada a nuestras vidas después de estos años de pandemia. Y si hemos conseguido habituarnos a un lavado frecuente de manos o a utilizar el gel hidroalcohólico, tenemos mucho terreno ganado.

En cualquier caso, estas son las recomendaciones:

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  • Lavarse las manos con bastante frecuencia, sobre todo después del contacto con superficies. Se puede utilizar agua y jabón o gel hidroalcohólico, antiséptico que se emplea como alternativa. 
  • Lavar frutas y verduras a conciencia.
  • En el caso de tener síntomas, aislarse para prevenir la transmisión. También es recomendable permanecer en casa dos días más tras la desaparición de los síntomas más típicos de la enfermedad.
  • Evitar manipular alimentos y objetos que usan otras personas.
  • En viajes al extranjero, lo mejor es optar por comer alimentos cocinados y evitar aquellos que se venden en puestos callejeros.

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