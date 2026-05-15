ESTE SÁBADO
Qué es el norovirus que ha provocado el confinamiento de 1.700 personas en un crucero en Francia y hará escala en A Coruña
La infección por norovirus se produce con mayor frecuencia durante el verano y, sobre todo, en espacios cerrados, como hospitales, residencias de mayores, hoteles y cruceros
1.700 personas permanecen confinadas a bordo de un crucero que llegó durante la noche del martes al miércoles a Burdeos procedente de Brest, tras la muerte de un pasajero y la sospecha de una infección digestiva aguda, un norovirus, según informaron las autoridades sanitarias. Ahora ese crucero seguirá su camino y alterará la parada que tenía prevista en Ferrol este sábado por una escala en A Coruña.
Entre los 1.233 pasajeros -en su mayoría británicos e irlandeses- viajaba el fallecido, un hombre de más de 90 años. Además, unas ochenta personas han presentado síntomas gastrointestinales y se están realizando análisis para detectar una posible presencia de norovirus, según la misma fuente. A bordo también se encuentran 514 miembros de la tripulación.
Como explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) americanos:
- "Los norovirus son virus muy contagiosos que causan vómitos y diarrea. Cualquier persona puede infectarse con norovirus y enfermar".
La infección por norovirus se produce con mayor frecuencia durante el verano y, sobre todo, en espacios cerrados, como hospitales, residencias de mayores, hoteles y cruceros.
Se propagan con mucha facilidad y se contagia de la siguiente manera:
- Contacto directo con una persona infectada.
- Consumo de alimentos o agua contaminados.
- También se puede transmitir si alguien se toca los ojos, la nariz o la boca después de haber tocado un objeto o superficie contaminada.
Norovirus: ¿Cuáles son sus síntomas?
Los síntomas aparecen de forma repentina, entre 12 y 24 horas después de la exposición al virus, y los más comunes son:
- Diarrea.
- Vómitos.
- Náuseas.
- Dolor de estómago.
- Sensación de malestar general.
- Dolor muscular.
Generalmente, los síntomas tienen una duración que va de 1 a 3 días.
La mayoría de los enfermos no necesitan tratamiento específico, y además no existe.
Pero lo que sí es necesario es prestar especial atención a las personas vulnerables: niños, personas mayores y enfermos crónicos. Sobre todo porque los vómitos y la diarrea pueden causarles deshidratación.
- Los norovirus son la principal causa de las “enfermedades transmitidas por los alimentos. Pero hay otros microbios y sustancias químicas que también las pueden causar”.
¿Cómo se manifiesta la deshidratación?
Las molestias o síntomas de la deshidratación se inician con sensación de cansancio, mareos, cifras bajas de presión arterial, taquicardia, seguidas de contracturas musculares o calambres.
Pueden llegar a aparecer convulsiones, entrada en coma o pérdida total del conocimiento, y en casos extremos hasta provocar la muerte.
Pero estos síntomas pueden variar según la edad e identificarlos a tiempo es fundamental.
En bebés y niños pequeños los signos de alerta son:
- Sequedad en la boca y la lengua.
- El bebé llora sin lágrimas.
- El pañal está seco durante más de tres horas.
- Ojos y mejillas hundidos.
- La fontanela (la parte blanda de la cabeza) parece hundida.
En personas mayores los síntomas pueden ser:
- Necesidad de beber de forma excesiva.
- Poca frecuencia en las micciones.
- Orina de color oscuro.
- Confusión.
Cómo evitar el contagio de norovirus
La mejor manera de combatirlos la tenemos perfectamente asimilada a nuestras vidas después de estos años de pandemia. Y si hemos conseguido habituarnos a un lavado frecuente de manos o a utilizar el gel hidroalcohólico, tenemos mucho terreno ganado.
En cualquier caso, estas son las recomendaciones:
- Lavarse las manos con bastante frecuencia, sobre todo después del contacto con superficies. Se puede utilizar agua y jabón o gel hidroalcohólico, antiséptico que se emplea como alternativa.
- Lavar frutas y verduras a conciencia.
- En el caso de tener síntomas, aislarse para prevenir la transmisión. También es recomendable permanecer en casa dos días más tras la desaparición de los síntomas más típicos de la enfermedad.
- Evitar manipular alimentos y objetos que usan otras personas.
- En viajes al extranjero, lo mejor es optar por comer alimentos cocinados y evitar aquellos que se venden en puestos callejeros.
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