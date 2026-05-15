Así queda el Parque del Agra, en A Coruña, después del acuerdo entre PSOE y BNG para permitir construir más de 300 nuevas viviendas

El voto favorable del PSOE y el BNG en el pleno de este jueves para modificar el plan general desbloqueó el proyecto de urbanización del Parque del Agra que prevé crear más de 300 nuevas viviendas en el barrio de Agra do Orzán, en Gregorio Hernández y las calles junto al Observatorio meteorológico. En el pleno del pasado mes de abril, el Gobierno local no tuvo los apoyos de la oposición que necesitaba para aprobarlo y pactó con los nacionalistas retirar la modificación urbanística hasta el pleno de mayo y organizar una mesa de trabajo que consultara a los vecinos, que salieron a la calle a protestar y pedir más zonas verdes el pasado sábado 26 de abril. Ahora, el pacto entre socialistas y nacionalistas ha dado luz verde a una nueva propuesta que elimina un edificio previsto en el nuevo acceso al parque desde Pascual Veiga y reduce a la mitad otro en la misma calle, para incorporar "cambios derivados de una reunión con la Asociación Veciñal Agra".

Los nacionalistas decidieron rechazar el documento en el mes de abril argumentando que presentaba "moitas deficiencias" que, según denunciaron entonces, señalaban los propios informes municipales. Aquella falta de apoyo llevó a dejar en suspenso la tramitación y abrir una mesa de trabajo con los vecinos. El nuevo expediente recoge cambios introducidos tras una reunión mantenida el 21 de abril con la Asociación Veciñal da Agra. La edificabilidad total del ámbito, es decir los metros cuadrados que se pueden destinar a viviendas, se reducen 2.222 metros cuadrados, que supone unas 20 viviendas menos.

El cambio urbanístico está motivado por una sentencia de 2015 que obliga a declarar suelo urbano consolidado 3.163 metros cuadrados de la parcela de las Adoratrices, propiedad del empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián a través de la sociedad Dricar. "No hay especulación ni pelotazo", manifestó el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, quien afirmó este jueves que destacó que se creará un parque de 16.000 metros cuadrados que será un "mirador privilegiado sobre la bahía" y que de los 23.000 metros cuadrados del polígono el 83% será de uso público, así como que la altura de los edificios se reduce de siete a seis plantas. Lage cifró el número de viviendas en 188, de las que el 40% serán protegidas, aunque a ellas se sumarán las 136 que se levantarán en los terrenos de Dricar.

Deficiencias

Según la documentación municipal, el 30 de marzo el Departamento de Planeamiento emitió un informe que permitía la aprobación inicial, pero condicionada a corregir una serie de aspectos en los siguientes documentos. El equipo redactor presentó una nueva versión el 24 de abril, pero otro informe del 28 de abril señaló que, aunque se habían corregido algunos aspectos, el documento seguía conteniendo deficiencias.

Finalmente, Dricar, la empresa a través de la que el empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián posee la parcela de la antigua residencia de las Adoratrices, registró una nueva versión el 5 de mayo y el jefe del departamento municipal de Planeamiento emitió el 6 de mayo un informe que permite la aprobación inicial.

La posición de partida, unas 400 viviendas

La modificación urbanística del Parque del Agra parte de una edificabilidad ya prevista en el Plan General de A Coruña que prevé en torno a 400 viviendas y unos 39.200 metros cuadrados construibles, prácticamente la misma capacidad que reconocía el planeamiento vigente. La operación, sin embargo, redistribuye esa edificabilidad entre el nuevo polígono y varias piezas que salen de él, entre ellas la antigua parcela de las Adoratrices, y terrenos en Gregorio Hernández y Camino del Pinar.

El convenio firmado entre el Concello y Dricar sirve de base a la nueva ordenación. Ese acuerdo prevé la cesión de suelo para zonas verdes y espacios libres, la apertura del futuro parque hacia Gregorio Hernández a través de Adoratrices y la posibilidad de construir un aparcamiento público. En el propio polígono Parque del Agra se plantean edificios de bajo y seis plantas, con un 40% de vivienda protegida, mientras que las nuevas construcciones en el entorno de Adoratrices y Gregorio Hernández quedarían fuera del polígono.

Debate político

El portavoz municipal, José Manuel Lage, admitió en el pleno de este jueves que "no es lo que haríamos de tener que construir el barrio desde el principio", admitió el portavoz municipal para reconocer la alta edificabilidad autorizada por el plan general en este polígono.

El BNG condicionó su apoyo a la modificación urbanística a un plan de medidas para el Agra do Orzán que Lage dijo estar dispuesto a negociar. "Si votamos a favor es porque creemos que es lo mejor para el Agra", dijo la concejala nacionalista Avia Veira, quien lanzó duros ataques al PP por no haber defendido en los tribunales que la parcela de las Adoratrices se mantuviera como suelo no consolidado, ya que situó en ese punto el origen del problema de este polígono. Veira defendió la nueva configuración del polígono porque cree mejor "un parque que será dos veces Riazor que el leirapark actual" y advirtio de que reducir más la edificabilidad podría suponer que esta iniciativa inmobiliaria no fuera rentable y tener que indemnizar a los propietarios del suelo con "millones y millones". También aseguró que la rebaja de edificabilidad efectuada fue la "máxima posible".

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"Hay que ver lo que decía hacer cuatro años y lo que dice ahora", dijo el portavoz del PP, Miguel Lorenzo, a Avia Veira, a la que acusó de "haber traicionado a los vecinos y a sí misma", ya que en el pasado defendió que no se construyera en estos terrenos. Lorenzo planteó que todo el polígono sea una zona verde y que la edificabilidad se traslade a otro punto del municipio. "Esa traición que está haciendo a la ciudad y a los vecinos la van a pagar cara", advirtió a los nacionalistas.