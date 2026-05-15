Piden 9 años de cárcel para un hombre que le clavó a otro un cuchillo en la espalda en A Coruña

La Fiscalía pide nueve años de prisión para un hombre que le clavó a otro un cuchillo en la espalda en A Coruña. Los hechos ocurrieron el 9 de agosto de 2024 en la avenida de Fisterra. El juicio por tentativa de asesinato se celebra el martes 19 en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña.

Según el relato del Ministerio Público, fue sobre las 7.30 horas del 9 de agosto de 2024 cuando el procesado "se abalanzó" sobre otro hombre "y, con la intención de acabar con su vida, le clavó un cuchillo de grandes dimensiones en la espalda mientras se encontraba tirado en el suelo". Además, cuando se dio la vuelta, "intentó clavárselo en el pecho", pero la víctima se cubrió con el brazo, en el que recibió "otras dos puñaladas".

La agresión provocó al hombre múltiples lesiones, entre ellas heridas en el tórax y el antebrazo, afectación pulmonar, neumotórax y una infección posterior con derrame pleural. Además, sufrió secuelas respiratorias leves y varias cicatrices permanentes en la espalda, el antebrazo y la rodilla.

El fiscal señala que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato en grado de tentativa, por lo que solicita para el acusado una pena de nueve años de prisión.

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También propone una indemnización para la víctima de 13.576 euros por días invertidos en la curación de las heridas y 7.000 euros por las secuelas.