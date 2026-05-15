El PP reclama la recuperación de la Policía de Barrio en A Coruña

El Partido Popular exige a Inés Rey la recuperación de la Policía de Barrio para evitar peleas con agresiones y riñas, de las que dice que “se han incrementado notablemente en las últimas semanas”. Los populares aseguran que las peleas aumentaron un 65% en 2025 sobre el año anterior y supusieron 150 denuncias.

También afirma que la ciudad tiene 140 agentes municipales menos de lo que debería y que están “más expuestos a los riesgos de enfrentarse a una delincuencia cada vez más violenta y agresiva”.

“Peleas hubo toda la vida, lo que no había antes eran móviles y redes sociales”, manifestó por su parte la alcaldesa, Inés Rey, quien apuntó que en la última Junta Local de Seguridad se informó que la criminalidad convencional descendió en la ciudad un 5,7%.