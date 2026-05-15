Dos candidaturas a la presidencia para el Real Club Náutico de A Coruña en sus elecciones de junio
Las listas corresponden al actual presidente, Fernando Cobián, y al comodoro del Club, Jaime Araújo, que propone "más vida deportiva, familiar y social"
El Real Club Náutico de A Coruña convoca elecciones a su junta directiva el próximo 3 de junio con dos listas que se postulan a presidir la institución. Las propuestas corresponden al actual gobierno, encabezado por Fernando Cobián, y al comodoro del Club, Jaime Araújo, que busca ser "alternativa a los últimos ocho años" de mandato. Las votaciones tendrán lugar entre las 17.30 horas, cuando se realice la primera convocatoria de sufragio, y las 21.00 horas, momento en que finalizará el proceso.
La candidatura de Araújo integra al actual vicepresidente del Real Club Náutico, Fernando Mitchell, y el secretario del organismo, Toño Armenteros. En un comunicado, la lista alterativa agradece la gestión de los dos últimos mandatos por parte de Cobián y su equipo, aunque anima a "sacar pecho por la historia deportiva del Náutico y mirar hacia un futuro con más vida náutica, familiar, cultural y social".
"La lista aboga por la profesionalización de la direción del Club y por facilitar a los coruñeses el acceso a la práctica de la náutica deportiva, volver a ser punto de encuentro intergeneracional. Un luigar donde disfrutar de actividades para los diferentes rangos de edad; y unas instalaciones de las que los socios puedan disponer de manera conjunta o privada, a precios asequibles", refiere la candidatura de Araújo.
En su programa incluye la recuperación de celebraciones como El Carmen, la fiesta de Fin de Año o el Baile Blanco y Negro, además de celebrar el centenario del Real Club Náutico "no solo entre cuatros paredes" y acercar su historia a la ciudad con prácticas como vela y diversas actividades culturales.
La candidatura de Fernando Cobián no ha presentado hasta el momento un programa para renovar su actual puesto como presidente del Real Club Náutico de A Coruña.
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