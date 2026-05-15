Reclamación a STL: más de 140 trabajadores de la recogida de basuras de A Coruña firman para pedir elecciones anticipadas del comité de empresa

En 2023, la del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) fue la única lista que se presentó a las elecciones del comité de empresa del servicio de recogida de basuras de A Coruña, que lleva la compañía Prezero. La encabezó Miguel Ángel Sánchez, secretario general de STL y que está siendo investigado judicialmente por, según la Policía Nacional, encabezar una trama que cobraba mordidas a empleados temporales y obtenía contratos de concesionarias municipales. Sánchez fue despedido tras el conflicto laboral de 2024, pero STL mantiene ocho de los nueve puestos del comité, y 143 trabajadores fijos han firmado pedir elecciones adelantadas al comité antes de que acabe el mandato, a finales de 2027, pues considera que no está gestionando correctamente la negociación del convenio.

La plantilla supera las 200 personas, pero fuentes de la recogida indican que contactaron a 168 empleados fijos porque hay personal de baja o vacaciones. También afirman que más de veinte trabajadores eventuales respaldaron la petición de comicios, pero que sus nombres no se han pasado al comité para que no haya represalias. Las mismas fuentes indican que la petición no es de ningún sindicato, sino que se deben a que no hay información sobre el convenio y la negociación parece estar bloqueada, con "los sueldos congelados desde 2024", por lo que ven "dejadez". En 2025 otra iniciativa reunió 135 firmas para pedir a STL información sobre el convenio.