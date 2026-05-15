El Sergas pide al Ministerio información sobre el crucero con un brote de gastroenteritis que hará escala en A Coruña

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha pedido al Ministerio de Sanidad información sobre el crucero afectado por un brote de gastroenteritis que iba a escalar en el puerto de Ferrol este fin de semana y que finalmente hará parada en A Coruña.

El barco, denominado Ambition, ha cancelado la primera escala prevista este sábado en Ferrol y ahora se ha informado que finalmente se hará en A Coruña, tras registrar un brote de norovirus que ha causado gastroenteritis a varios pasajeros.

Pasajeros durante la escala del crucero Ambition en Burdeos / GUILLAUME PINON / EFE

Sobre este tema, el responsable de Sanidade ha destacado que es competencia estatal de Sanidad Exterior, indicando que la Xunta "sigue esperando" a ser informada.

Caamaño ha dicho que es precisa esa información para saber si se tienen que tomar medidas desde Galicia, aunque ha recordado que se trata de un virus que provoca una infracción "frecuente" a lo largo del año en fiestas o colegios.