Trasladada una mujer tras un atropello en la avenida Linares Rivas de A Coruña

Una mujer que cruzaba por un paso de peatones regulado por semáforos ha sido atropellada en la tarde de este viernes en la avenida Linares Rivas de A Coruña, a la altura de la bifurcación que deriva en la avenida Primo de Rivera.

La mujer ha tenido que ser trasladada con pronóstico reservado tras ser golpeada por un coche de marca Mercedes y color gris.

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El equipo de Atestados de la Policía Local de A Coruña trabaja ahora para determinar las causas del accidente.