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El virus que dejó un verano sin agua a Betanzos

Se coló en la red de abastecimiento de agua a finales de mayo de 2023 y causó decenas de cuadros de gastroenteritis, ninguno grave

Un hombre se suministra de agua en uno de los camiones cisterta del centro de Betanzos, en verano de 2023

Un hombre se suministra de agua en uno de los camiones cisterta del centro de Betanzos, en verano de 2023 / CARLOS PARDELLAS

RAC

En junio de 2023, los centros de salud del concello de Betanzos y otros ayuntamientos del entorno comenzaron a llenarse con cuadros de gastroenteritis. Más de medio millar de casos, ninguno de elevada gravedad. El origen, el agua de la red de abastecimiento, en la se confirmó la presencia de un norovirus, 'pariente' del que obligó a aislar el crucero con 1.700 pasajeros que tiene previsto hacer escala este sábado en A Coruña, procedente de fecales detectadas en el río.

La Xunta detectó el virus el 3 de junio de hace tres años, cinco días después de que saltasen las alertas de un brote de gastroenteritis que colapsó el Punto de Atención Continuada, el domingo 28 de mayo, coincidiendo con las elecciones municipales. “Fue un domingo para olvidar”, relataba un sanitario.

Ante el incremento de los casos, todos leves, Sanidade decretaba la restricción del consumo del agua de la traída y fuentes y un día después, el Concello de Betanzos informaba de la que las analíticas realizadas en base a muestras tomadas el lunes tampoco daban parámetros anormales, aunque mantenía las restricciones en el consumo y establecía un protocolo de reparto de agua a domicilio a mayores, personas con problemas de movilidad y familias en situación de vulnerabilidad y fletaba camiones cisterna para garantizar el suministro.

Polémica entre administraciones

Ya el domingo, la gente disfrutaba de un vermú mañanero en los Soportales y solo el camión cisterna distorsionaba la postal de la plaza García Naveira. Eso y que resultaba difícil dar con alguien que no hubiese tropezado con el norovirus en primera persona o en su círculo más cercano y que no reclamase explicaciones sobre lo ocurrido, en concreto, sobre los motivos por los que no se detectó antes y no fue eliminado en la potabilización.

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Esta emergencia sanitaria derivó en un enfrentamiento entre el Concello de Betanzos y la Consellería de Infraestruturas, liderada entonces por Ethel Vázquez. El Gobierno gallego vinculó el brote de gastroenteritis con un deficiente estado de la red de agua, mientras que el Ejecutivo local puso el foco en los vertidos y exigió una investigación para dar con el origen del mismo.

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