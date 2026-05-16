El Concello de A Coruña y el barrio de Os Mallos rinden homenaje al escultor José Castiñeiras

El barrio de Os Mallos, en A Coruña, celebró este sábado el homenaje al escultor José Castiñeiras, natural de Dubra y afincado en A Coruña desde hace más de dos décadas. Castiñeiras es el autor de gran parte de las esculturas de la ciudad, como la figura de María Pita, la Fuente de los Surfistas, As Gaivotas, Os Liberais o los monumentos dedicados a Pucho Boedo y Álvaro Cunqueiro. La alcaldesa, Inés Rey, presidió la inauguración de un monolito conmemorativo situado en la glorieta de la avenida de Os Mallos con la ronda de Nelle, en un acto institucional organizado por la Asociación Vecinal Os Mallos Plataforma en colaboración con el Concello de A Coruña.

La alcaldesa destacó “a inmensa pegada artística e emocional” que Castiñeiras dejó en la ciudad a través de obras ya integradas en la memoria colectiva de A Coruña. Rey subrayó además el valor especial de un reconocimiento “nacido desde o corazón do seu barrio”, señalando que “este homenaxe dos veciños e veciñas dos Mallos convértese hoxe nun homenaxe de toda a cidade”.

La jornada arrancó con la actuación de la Coral Saraiba del Centro Cívico de Os Mallos, preludio del descubrimiento de la escultura conmemorativa, realizada por el escultor y sobrino del artista, Abel Castiñeiras, seguido de una intervención del propio José Castiñeiras. Al acto se sumaron representantes de la familia del artista, miembros de la entidad vecinal y numerosos vecinos y vecinas del barrio, en un reconocimiento público a una de las figuras fundamentales del arte escultórico coruñés contemporáneo. También asistió Diego Luis Díaz Méndez, alcalde de Val do Dubra, localidad natal del artista.