El Concello de A Coruña y el barrio de Os Mallos rinden homenaje al escultor José Castiñeiras
La alcaldesa, Inés Rey, acudió a la inauguración del monolito conmemorativo en honor al artista, creador de esculturas como la de María Pita o la Fuente de los Surfistas
El barrio de Os Mallos, en A Coruña, celebró este sábado el homenaje al escultor José Castiñeiras, natural de Dubra y afincado en A Coruña desde hace más de dos décadas. Castiñeiras es el autor de gran parte de las esculturas de la ciudad, como la figura de María Pita, la Fuente de los Surfistas, As Gaivotas, Os Liberais o los monumentos dedicados a Pucho Boedo y Álvaro Cunqueiro. La alcaldesa, Inés Rey, presidió la inauguración de un monolito conmemorativo situado en la glorieta de la avenida de Os Mallos con la ronda de Nelle, en un acto institucional organizado por la Asociación Vecinal Os Mallos Plataforma en colaboración con el Concello de A Coruña.
La alcaldesa destacó “a inmensa pegada artística e emocional” que Castiñeiras dejó en la ciudad a través de obras ya integradas en la memoria colectiva de A Coruña. Rey subrayó además el valor especial de un reconocimiento “nacido desde o corazón do seu barrio”, señalando que “este homenaxe dos veciños e veciñas dos Mallos convértese hoxe nun homenaxe de toda a cidade”.
La jornada arrancó con la actuación de la Coral Saraiba del Centro Cívico de Os Mallos, preludio del descubrimiento de la escultura conmemorativa, realizada por el escultor y sobrino del artista, Abel Castiñeiras, seguido de una intervención del propio José Castiñeiras. Al acto se sumaron representantes de la familia del artista, miembros de la entidad vecinal y numerosos vecinos y vecinas del barrio, en un reconocimiento público a una de las figuras fundamentales del arte escultórico coruñés contemporáneo. También asistió Diego Luis Díaz Méndez, alcalde de Val do Dubra, localidad natal del artista.
Suscríbete para seguir leyendo
- El hogar de las focas del Aquarium Finisterrae de A Coruña, en peligro de ser 'inviable' por las filtraciones: el Concello reparará el muro
- El crucero de Burdeos confinado por norovirus, que causa gastroenteritis, hará escala este sábado en A Coruña con 1.700 pasajeros
- Abre en A Coruña un 'takeaway' de comida antiinflamatoria: 'No vamos a poner pollo a la plancha
- La confitería de A Coruña que lleva más de 40 años triunfando con sus sándwiches de miga: 'Todo el mundo dice que saben como los de Buenos Aires
- Los feriantes de A Coruña, disconformes con la nueva intermodal de A Sardiñeira: 'Somos los más perjudicados de la reforma
- El crucero 'Mein Schiff Relax' hace su primera escala en A Coruña con más de 4.000 pasajeros y casi 1.400 tripulantes
- El veterano restaurante de A Coruña que conquista Riazor desde hace más de 25 años: 'El nombre significa albahaca en italiano y cuando llegamos no se vendía en los supermercados
- Un coche se mete en sentido contrario en Alfonso Molina escapando de la Policía Local de A Coruña