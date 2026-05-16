El Concello de A Coruña sitúa en otoño los nuevos contratos para sumar rutas aéreas en Alvedro

El Concello de A Coruña prevé licitar, a través del Consorcio de Turismo, los nuevos contratos para sumar rutas aéreas en el aeropuerto de Alvedro "este verano", con el objetivo de que estén funcionando "en la temporada de otoño y años sucesivos". Así lo detalla en una respuesta a escrita al BNG, que se preocupa por la pérdida de vuelos en el aeródromo coruñés.

En marzo y abril, Alvedro se despidió de rutas importantes como Londres, que operaba Vueling, y Málaga y Valencia, de Volotea, porque expiraba el convenio con el Consorcio de Turismo, sin que se hubieran licitado los nuevos. El Concello enmarca "la finalización de los contratos de promoción turística asociados a las rutas afectadas en el contexto de una política de conectividad activa, consistente y con resultados verificables", por lo que defiende que "no se trata de una pérdida estructural".

Apunta que esos contratos "cumplieron su función mientras estuvieron vigentes, con ocupaciones próximas al 100% en los últimos vuelos", y la estrategia de reposición, para sumar nuevas rutas a la parrilla, "ya está en marcha a través de nuevas licitaciones que se publicarán este verano para la temporada de otoño y los años sucesivos, con el objetivo de garantizar la continuidad y el crecimiento del mapa de rutas".

El Ayuntamiento ha mantenido "reuniones con compañías aéreas, con el sector turístico y empresarial de la ciudad y con los órganos de coordinación aeroportuaria de Galicia", una actividad, apunta, que "explica el salto cualitativo previsto".

La propuesta de la Xunta, "claramente insuficiente"

Para el Gobierno local, lo preocupante es la "insuficiencia estructural del modelo de financiación de la conectividad aérea gallega, ya que el mantenimiento del mapa de rutas de Alvedro recae casi en exclusiva sobre el Ayuntamiento". Actualmente, la Xunta tiene en marcha un plan para reforzar las rutas aéreas en los tres aeropuertos gallegos. Su propuesta consiste en dar un máximo de 200.000 euros a Alvedro para captar dos rutas a través de la promoción turística en destino, un 10% del presupuesto de Turismo para vuelos. Para el Concello, esto es "claramente insuficiente".

El Concello, que no desvela destinos en los que está interesado, necesita la implicación económica de la Xunta "para que el establecimiento de nuevas rutas no sea sufragado en exclusiva por los coruñeses y coruñesas, teniendo en cuenta que Alvedro presta servicio a buena parte de Galicia".

En el modelo en que trabaja la Xunta, que cuenta con el aval de Aena, también hay espacio para las Diputaciones de A Coruña y Pontevedra, que manifestaron su intención de sumarse a la iniciativa, aunque falta por concretar de qué manera y cuál será su aportación económica.

Noticias relacionadas

El Gobierno gallego impulsará la promoción turística en destino, la única vía de financiación permitida a nivel legal en la Unión Europa, con el objetivo de atraer a compañías aéreas a cubrir esa ruta.