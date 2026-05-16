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El tiempo en A Coruña

Un frente poco activo dejará precipitaciones este sábado en A Coruña

Máximas de 17ªC y mínimas de 10ºC

Una persona con un paraguas en A Coruña

Una persona con un paraguas en A Coruña / Casteleiro

RAC

A Coruña

La débil influencia del anticiclón de las Azores, con el paso de un frente poco activo en la mañana de este sábado, dejará precipitaciones en A Coruña, tanto en la mañana, cuando también se esperan intervalos nubosos, como a la noche.

Sin embargo, estas precipitaciones serán en su mayoría débiles, abriéndose incluso algunos claros durante la tarde. Ya el domingo irán ganando peso las altas presiones por lo que se espera un último día de semana sin lluvias.

Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso, mientras que las máximas continuarán sin cambios, con máximas de 17ºC y mínimas de 10ºC.

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