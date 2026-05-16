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Agenda de ocio

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 16 de mayo

La música tiene gran protagonismo en el comienzo del fin de semana

Marta Sánchez.

Marta Sánchez. / EFE

RAC

Vermú literario con Xaquín Núñez

13.00 horas | El escritor Xaquín Núñez presenta en Lume su último libro, titulado Mañá, cando sexamos luns. Un thriller social que retrata con precisión quirúrgica la sociedad contemporánea. Firmará ejemplares.

Librería Lume

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Concierto de Marta Sánchez

20.00 horas | La coruñesa vuelve a casa con su gira 40 años 1985-2025. Repasará sus mayores éxitos y algunos de los nuevos temas incluidos en el nuevo disco. Hay entradas disponibles desde 49,50 euros.

Palacio de la Ópera

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Dani Martín repasa su trayectoria

21.00 horas | Otra noche de Dani Martín en el Coliseum con gira 25 p***s años. Repasa su trayectoria musical, desde la etapa de El Canto del Loco, con canciones que marcaron a muchas generaciones, a sus discos en solitario.

Coliseum

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Maio Jazz llega con ‘A estrela mostrada’

20.00 horas | Pablo Sanmamed propone un viaje sonoro que conecta el medieval con el contemporáneo a través del jazz. El proyecto está inspirado en las canciones de la lírica galego-portuguesa. Hay entradas desde 4,5 euros.

Teatro Colón

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Estela Oliva y Ana Quiroga, en directo

20.00 horas | Este concierto audiovisual del ciclo (IN)VISIBLES reúne la música de Ana Quiroga con la obra visual de Estela Oliva. La pieza recibe el título de Azabache. Ya no quedan invitaciones disponibles.

Coruña Estudio Inmersivo (Ciudad de las TIC)

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Nuevo espectáculo de Lamine Thior

20.00 horas | Más que palabras combina comedia clásica con improvisación y diálogo con el público en torno a las relaciones intergeneracionales, Chat GPT, los gestos, el terraplanismo, la RAE o las frases hechas.

Auditorio Afundación

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