70 años de la mercería que da alma a Os Mallos (A Coruña): "La gente se desesperó cuando estuve de baja"

Lleva tanto tiempo en el barrio, que los vecinos ya no recuerdan cómo era la Avenida dos Mallos cuando la mercería de Nieves Fernández no estaba en ella. "Lleva 70 años, la recuerdo aquí toda la vida", asegura uno de los muchos clientes que se acercan al comercio casi a las diez en punto, cuando el número 41 abre su característica puerta blanca.

Varios vienen a por hilos, guatas para elevar los hombros o gomas con las que darle una segunda vida a un viejo pantalón de deporte, pero otros solo pasan a saludar a la dueña y comprobar que, efectivamente, el establecimiento sigue activo. Algo que no han tenido claro en los últimos tres meses y que ha causado cierto revuelo en la zona. "Estuve de baja porque me rompí la cadera y la gente de Os Mallos estaba desesperada. Incluso me llamaban por teléfono", explica entre risas la actual gerente de la Mercería Manoly.

Este septiembre, la costurera cumplirá once años tras el mostrador de este local histórico de A Coruña, que galopa directo hacia el siglo de vida. Las siete décadas las tiene seguro, aunque a Fernández le bailan las fechas y no sabe si sumarle otros 12 meses a un comercio que, dicen en el barrio, permite que Os Mallos siga "teniendo alma".

El exterior de la Mercería Manoly aún conserva el cartel original con el que abrió el comercio hace 70 años. / Casteleiro

En él, todo está exactamente igual que cuando Manoly, la primera propietaria, colgó su letrero verde musgo sobre el escaparate y empezó a despachar botones. Fernández no quiso tocar nada, ni siquiera el nombre, aunque no fuera el suyo. "Me gustó la fachada con las rositas, así que sigue el mismo cartel, la misma puerta y hasta los mismos cajones", indica la costurera, cuyo negocio aún despierta admiración entre los viandantes. "Esta tienda tiene muchos pretendientes. Cada vez que alguien pasa, le saca una foto".

Mercería Manoly, el templo de las cintas que "une generaciones" en Os Mallos

Cuentan los vecinos que esta antiquísima mercería de A Coruña es un negocio que "une generaciones", en el que "siempre hay una solución, un consejo y una conversación" si el flujo de clientes lo permite. Por eso, para Fernández "la gente del barrio es familia", de esa que "te cuenta sus penas" desde el otro lado del mostrador o que viene expresamente al local aunque se haya mudado a otra zona del callejero coruñés.

"Tengo una clienta que se fue a vivir con su hija a Os Castros y que sigue viniendo aquí a comprar. Esto no es lo mismo que pedir por Amazon, que te puede llegar cualquier cosa. Yo tengo un muestrario y tú eliges lo que quieres", dice con orgullo la comerciante, a la que los coruñeses acuden en busca de "calcetines, botones, ropa interior" y gomas "a punta pala" para "hacer arreglos".

Aprovechando la cercanía, también hay quien se acerca a por algún consejo de costura, que Fernández atiende tirando de sus años de experiencia en el área de corte y confección. "A lo mejor no saben poner las cremalleras invisibles y yo les explico cómo hacerlo. Muchas veces les digo que la clase la cobro aparte y ya se genera una risa", cuenta mientras sigue despachando la mercancía en lo que ya se puede definir como una mañana frenética.

No siempre fue así, porque los barrios tienen mucha memoria y cada encargada de la Mercería Manoly ha tenido que luchar contra la sombra de la anterior. Fernández es ya la quinta de una larga saga de mujeres que ha llegado a retirarse entre cintas e hilos, después de un proceso de adaptación en el que Os Mallos debía amoldarse, "con cariño", a las costumbres de cada nuevo relevo que sumaba la tienda.

Para la actual gerente, el proceso fue aún más "duro", porque nunca se había colocado frente al mostrador y tuvo que aprender lo que casi puede definirse como un arte desde cero. "Yo siempre había trabajado en fábricas. Como no era buena estudiante, mi madre me dijo que tenía que aprender corte y confección, y resulta que me gustó y hasta me saqué el título. Pero no trataba con el público", cuenta la comerciante, a la que le apetecía, a pesar de todo, lanzarse "a la piscina" y ser su "propia jefa".

Al parecer, el destino quería lo mismo y lo dispuso todo para ello. La anterior encargada resultó ser su antigua profesora que, a punto de jubilarse, no tuvo reparos en cederle el testigo y darle la oportunidad de estrenarse en este rincón de Os Mallos.

Aquello ocurrió hace ya más de una década, pero, para Fernández, el tiempo apenas parece haber transcurrido. "Estoy contenta, tengo los mismos clientes que cuando empecé y la gente es agradable. Lo que ha cambiado es el barrio con el tema de los robos, porque a mí me robaron dos veces", lamenta la tendera, que indica que "lo demás está prácticamente como antes".

Igual de inmutable promete permanecer esta mercería coruñesa, ya un bastión indestructible en Os Mallos y una de las pocas tiendas de hilos que quedan en la zona. Al menos, hasta "dentro de 7 años", cuando Fernández se jubile y el vecindario tenga que buscar una nueva cara que lleve el legado de Manoly a la centuria.