Estas son las siete carreteras de A Coruña con actuaciones "urgentes" del Estado por los temporales: de A Pasaxe a la Tercera Ronda

El Estado realizará actuaciones "urgentes" de pavimentación a lo largo de 2026 para arreglar los baches producidos por los temporales de este invierno, entre ellas la N-550 que conecta con Santiago y Vigo, la N-6 que lleva a Madrid y la AC-14, la Tercera Ronda. Además, según ha respondido el Gobierno central a preguntas del diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, prevé actuaciones ordinarias en otras tres vías de la comarca y la concesionaria de la autopista AP-9 también realizará actuaciones de conservación.

Según el Estado, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible actuará este año para realizar pavimentación tras los temporales de este invierno, así como "en la conservación ordinaria" de las carreteras. En el listado de actuaciones está la N-550, que permite salir de la ciudad por el nudo junto a la fábrica de armas, cerca de A Pasaxe, en dirección a Santiago. Néstor Rego, congresista por la provincia de A Coruña, preguntó por actuaciones entre los puntos kilométricos 3,5 y 84,3.

Rego preguntó también por la AC-14, parte de la Tercera Ronda, el tramo que va desde Lonzas la comisaría de Lonzas hasta enlazar con la A-6, así como en dos viales asociados, el AC-14T y el AC-AL: este último es el que enlaza la Tercera Ronda con el aeropuerto. Las tres vias recibirán actuaciones urgentes este año, así como la AC-12 o carretera de A Pasaxe, que permite la salida de la ciudad desde Os Castros en dirección al puente que lleva a Oleiros y enlaza con la N-6 en Perillo, y la Autovía del Noroeste; , y la A-6, que empieza en Madrid y transcurre por las proximidades de A Coruña.

Carreteras excluidas

La AC-10, que une el puerto de A Coruña con la avenida de Alfonso Molina a través del túnel de Eirís, y el tramo de la N-6 que atraviesa el casco urbano de Betanzos, desde Colantres hasta la salida de la localidad en dirección a A Coruña son las dos únicas vías estatales de la comarca que el Estado no incluye en las reparaciones urgentes, de acuerdo con sus respuestas a Rego, aunque sí indica que se realizarán trabajos de reparación ordinaria.

La carretera del túnel de Eirís soporta un intenso tráfico, ya que no solo comunica los muelles, de donde procede y hacia donde se dirige un elevado número de camiones, con Alfonso Molina, sino que desde allí se accede además al polígono de Agrela y a las autopistas de Carballo y Santiago. En el caso de la N-6, también el tramo sobre el que BNG solicitaba información cuenta con una alta intensidad de circulación, puesto que a los vehículos que usan esa carretera para desplazarse por la comarca se añaden los que la utilizan para circular por el interior de Betanzos. Fomento también excluye de las reparaciones urgentes a Alfonso Molina, cuya denominación técnica es AC-11, ya que recuerda que en este momento está reformando esa vía entre Ponte da Pedra y la entrada de la AP-9 y que el Concello recibirá la vía al final de las obras, aunque indica que se realizan trabajos de conservación ordinaria.