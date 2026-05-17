Ana Suárez, cocinera del centro del Pastor en Orillamar en los años 90: "Foron dos mellores anos da miña vida"
Recuerda que estuvo seis años rodeada de "xente moi noble, moi boa"
Ana Suárez lleva 30 años al frente de O Recodo 2, en el número 7 de la calle Cabo Ponte Anido, en la esquina con la calle de la Torre. Entre pulpo y filloas conquista el paladar de todos los que pasan por este lugar. Pero no siempre estuvo en estas cocinas. A pocos metros, en la calle Orillamar, se encargó de los fogones del Centro de Procesamiento de Datos del Banco Pastor. Aunque estas oficinas abrieron a mediados de los años 60, Suárez no empezó a deleitar a los trabajadores con sus elaboraciones hasta unas décadas más tarde. «Comecei o 24 de maio do 90», recuerda.
No hace falta que mire fotos o que recurra a algún diario. Está marcado en su memoria. También el día que se fue: 30 de junio de 1996. Solo unos meses más tarde empezó su propio negocio, O Recodo 2, al que todavía da vida hoy.
La cocinera tiene un muy buen recuerdo de su paso por el Pastor. «Foron dos mellores anos da miña vida. Alí traballaba xente moi noble, moi boa», expone.
Para Suárez, «aquela foi unha experiencia moi boa, unha etapa moi bonita», en la que estaba rodeada «de xente nova». Atendía a «moitísimos traballadores» que pasaban cada día por la cafetería en las oficinas de Orillamar, donde trabaja «desde as oito da mañá ata as cinco da tarde». Hace unos días se enteró de que el Santander había cerrado este espacio y trasladaba a todos los empleados al Cantón Grande, poniendo fin a una etapa en la que ella puso su granito de arena antes de irse para montar su propio negocio.
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