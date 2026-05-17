El barrio de la Sagrada Familia, en A Coruña, ya tiene ganadora del IV Gran Concurso de Tortillas
El jurado del certamen de tortillas de patata reconoció la elaboración María Aira, que se impuso a otros 17 participantes en el certamen vecinal, por su sabor y presentación
El barrio de la Sagrada Familia, en A Coruña, ya cuenta con ganadora del IV Gran Concurso de Tortillas. De entre los 18 participantes del certamen, el jurado reconoció a la elaboración de María Aira, que se hizo con el primer puesto y un vale de compra de 200 euros. El podio lo completan Beatriz Díaz, galardonada con 60 docenas de huevos, y Paco Botana, agraciado con seis sacos de patatas, aproximadamente, de 150 kilos. Entre los participantes no premiados se sortearon dos cestas con productos para elaborar una tortilla.
"La jornada sucedió sin incidencias y con mucha concurrencia, pese a coincidir con el partido del Deportivo. El barrio se animó y podemos celebrar una buena concurrencia. Este concurso es una oportunidad para seguir haciendo barrio, compartir tradiciones y disfrutar juntos de una jornada cercana y participativa", explicó el portavoz de la Asociación Vecinal y de Comerciantes de la Sagrada Familia, Alejandro Manteiga.
La participación estaba abierta a todas las tortillas que fuesen elaboradas de forma casera. Para optar a los premios, un jurado compuesto por representantes del barrio, de la ciudad y otras entidades midieron el sabor, la originalidad, la presentación y la adhesión a la tradición. La jornada contó con música a cargo del grupo de pandereteiras Miña Xoia.
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