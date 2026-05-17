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MÚSICA Y MODA

'Benito Antonio': así es la colección exclusiva de Bad Bunny con Zara

La línea 'Benito Antonio' llega con el foco puesto también en España, donde el artista ofrecerá 10 conciertos en el estadio Metropolitano

Algunas de las prendas de la colección exclusiva ‘Benito Antonio’, lanzada junto a Zara en Puerto Rico antes de su gira europea con parada en Madrid.

Algunas de las prendas de la colección exclusiva ‘Benito Antonio’, lanzada junto a Zara en Puerto Rico antes de su gira europea con parada en Madrid. / @badbunnytdr

Andrea San Martín

El artista puertorriqueño Bad Bunny y la marca española Zara han lanzado este sábado una colaboración exclusiva con la presentación de su nueva colección 'Benito Antonio' en el centro comercial Plaza Las Américas, en San Juan, Puerto Rico.

Bad Bunny y Zara lanzan su colección exclusiva antes de aterrizar en Madrid.

Bad Bunny y Zara lanzan su colección exclusiva antes de aterrizar en Madrid. / Redes

La aparición del cantante provocó la euforia entre los presentes y un gran revuelo en redes sociales, después de que fuera captado saliendo de la tienda de Zara con varias prendas de su propia línea de ropa. La colección llega en un momento de máxima exposición para el artista en España, donde retomará su gira el próximo 22 de mayo en Barcelona y actuará también en Madrid, con todas las entradas vendidas.

Una alianza con sello español

Por ahora, la línea solo podrá comprarse -desde el próximo dia 21- en el local de Zara en Plaza Las Américas, en San Juan (Puerto Rico) y en la web de la marca. El logotipo de la colección ya se había mostrado anteriormente, al aparecer impreso en la silla en la que el artista se preparó para la Met Gala.

Bad Bunny y Zara lanzan su colección exclusiva antes de aterrizar en Madrid.

Bad Bunny y Zara lanzan su colección exclusiva antes de aterrizar en Madrid. / Redes

Bad Bunny ya había apostado este año por Zara en dos grandes citas: el descanso de la Super Bowl y la alfombra roja de la Met Gala. Tras su actuación en la Super Bowl, el artista agradeció el atuendo con un ejemplar de la prenda y un mensaje dirigido a cada empleado de Zara, un gesto que fue aplaudido por sus seguidores.

Según datos de Kantar, Zara es la marca de moda más valiosa del mundo, con más de 44.000 millones de dólares de valor y un crecimiento anual del 18 %. El grupo Inditex, al que pertenece, se mantiene como la empresa de mayor peso de la bolsa española, con una capitalización de 153.000 millones de euros.

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Diez conciertos en Madrid

El ganador del Grammy a Álbum del Año por 'Debí tirar más fotos' retomará su gira homónima el 22 de mayo en Barcelona, tras el descanso posterior a su tour por América. Bad Bunny actuará en Madrid del 30 de mayo al 15 de junio de 2026 como parte de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. El artista ofrecerá un total de 10 conciertos en el Riyadh Air Metropolitano, antes Cívitas Metropolitano. La gira incluye además Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia, Italia y Bélgica.

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