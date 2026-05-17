Familia y amigos piden "justicia para Yoel" en A Coruña

Cuando apenas quedan unas semanas para que comience el juicio por el asesinato de Yoel Quispe, familiares y amigos del joven que recibió una puñalada mortal en la Nochebuena de 2023 en A Coruña se reunieron en el lugar de la agresión para pedir "justicia".

A finales de abril se celebró otro juicio de este caso, en el que dos jóvenes aceptaron 9 meses de cárcel y un pago de 1.500 euros por un delito de lesiones. La madre de de la víctima dijo que solicitará la nulidad del procedimiento al considerar que son partícipes en el homicidio de su hijo.

El juicio comienza el 1 de junio

Yoel Quispeo murió de una puñalada en la madrugada del 24 de diciembre de 2023 en la calle Sinfónica de Galicia. El juicio comenzará el 1 de junio con la declaración de los tres acusados, que se sentarán en el banquillo por presunto delito de asesinato, según la calificación de los hechos. Los imputados pueden acogerse a declarar de últimos. En el proceso también testificará la madre del joven que falleció de forma violenta aquella madrugada de 2023.

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La Fiscalía solicita 14 años de prisión y cinco de libertad vigilada para el acusado de ser el autor de la puñalada por un delito de homicidio.