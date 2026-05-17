Metrovacesa reclama al Ayuntamiento de A Coruña un pacto político como el del parque del Agra para construir en As Percebeiras

El PSOE y el BNG dieron luz verde este jueves, de forma inicial y con la oposición del PP, a una modificación urbanística para desbloquear la construcción de más de 300 viviendas en el desarrollo del parque del Agra, en el entorno del observatorio meteorológico. Se rompió así un bloqueo de décadas, después de que el BNG aceptase un desarrollo al que se había opuesto argumentando que se redujeron los pisos a construir y que impedirlo supondría pagar indemnizaciones millonarias. El pacto contrasta con la situación de As Percebeiras, una amplia finca en Labañou, junto al paseo marítimo, en la que ambos partidos acordaron un veto temporal a construir y planean recortar la edificabilidad. La promotora Metrovacesa, propietaria mayoritaria, pide un pacto político para desbloquear la situación.

Según argumenta la empresa, las situaciones de "otros desarrollos urbanísticos" de la ciudad muestran que "incluso en ámbitos complejos y con posiciones inicialmente alejadas, se están alcanzando acuerdos políticos que permiten desbloquear proyectos estratégicos para la ciudad". El Bloque también llegó a pactos con el PSOE el año pasado, para aprobar el convenio para construir 1.000 pisos en O Castrillón y el acuerdo con Ginkgo para desarrollar As Xubias, siempre argumentando que se habían introducido mejoras.

Décadas de planes

Metrovacesa pide que se abra también "una vía de trabajo" relativa a As Percebeiras para avanzar "hacia una solución viable y consensuada que responda a la necesidad de regenerar el barrio e impulsar nueva vivienda". El desarrollo, afirma, es también una oportunidad para construir protegida, y paliar la "emergencia habitacional" en la ciudad.

Pese a negociar cambios con el Concello, Metrovacesa insistió en mantener una edificabilidad para unos 400 pisos, argumentando que ya la había reducido un 8% en 2018 y que si había recortes adicionales el proyecto no sería viable. La reserva de pisos de protección, si no hay más cambios, sería del 40%. Pero la asociación de vecinos de Labañou reclama que la finca zona verde para disfrute de los vecinos del barrio, y el BNG se ha mostrado contrario a permitir construir lo que permite en ordenamiento: el pacto político por el que el que aceptó a investir a Inés Rey en 2023 incluía realizar una "reforma" del plan general relativa a la finca.

Veto y posible reclamación

En 2024 el Gobierno local llevó a pleno un acuerdo para suspender los trámites urbanísticos en la finca durante un año: la intención era emplear el plazo para decidir dónde se construirían inmuebles y con qué alturas, y reducir el número de metros a edificar. La modificación nunca se presentó. Este enero el PSOE y el BNG aprobaron ampliar el veto otro año más. El PP es el único defensor del proyecto en el pleno.

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Los promotores llevaron el veto a construir a juicio. De acuerdo con Metrovacesa, "el procedimiento judicial sigue su curso" y el mes pasado la Comisión Gestora presentó una apelación a la suspensión de licencias. La empresa expresó en 2024 la posibilidad de reclamar "compensaciones" por el veto a la construcción, pero indica que si la reclamación si se reduce la edificabilidad "dependerá de la propuesta técnica definitiva que eventualmente se plantee". El Concello no ha respondido a las preguntas de este diario sobre las declaraciones de Metrovacesa.