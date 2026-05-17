Rescate a una persona encerrada en un gimnasio: la inusual salida de los Bomberos de A Coruña
Sucedió en la calle Alcalde Marchesi de la zona de Cuatro Caminos
Los Bomberos de A Coruña vivieron una noche de sábado a domingo de lo más tranquila sin tener que acudir a ninguna emergencia durante la noche, por lo que pudieron quedar tranquilos en la base de Agrela.
Sin embargo, sí que tuvieron que realizar una salida para un rescate de lo más inusual. Tal y como relata el cuerpo en su parte de incidencias diario, a las 23.00 horas tuvieron que acudir a un gimnasio de la calle Alcalde Marchesi para "facilitar la salida a un usuario de un gimnasio que se quedó encerrado en el interior del mismo, no pudiendo salir por sus propios medios".
El único gimnasio que hay en esa calle, de la cadena Basic-Fit, cerraba a las 21.00 horas, por lo que la persona se quedó encerrada durante dos horas en el interior.
La anterior salida de los Bomberos de A Coruña este sábado fue para cortar el gas y ventilar un local en la escalinata de Santa Lucía por una fuga en una bombona de butano del almacén.
- El hogar de las focas del Aquarium Finisterrae de A Coruña, en peligro de ser 'inviable' por las filtraciones: el Concello reparará el muro
- El crucero de Burdeos confinado por norovirus, que causa gastroenteritis, hará escala este sábado en A Coruña con 1.700 pasajeros
- Abre en A Coruña un 'takeaway' de comida antiinflamatoria: 'No vamos a poner pollo a la plancha
- Los feriantes de A Coruña, disconformes con la nueva intermodal de A Sardiñeira: 'Somos los más perjudicados de la reforma
- El crucero 'Mein Schiff Relax' hace su primera escala en A Coruña con más de 4.000 pasajeros y casi 1.400 tripulantes
- El veterano restaurante de A Coruña que conquista Riazor desde hace más de 25 años: 'El nombre significa albahaca en italiano y cuando llegamos no se vendía en los supermercados
- Un coche se mete en sentido contrario en Alfonso Molina escapando de la Policía Local de A Coruña
- Los 10 mejores restaurantes de A Coruña según la Guía Macarfi: del rey del arroz al mejor flan de Galicia