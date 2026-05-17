Rescate a una persona encerrada en un gimnasio: la inusual salida de los Bomberos de A Coruña

Los Bomberos de A Coruña vivieron una noche de sábado a domingo de lo más tranquila sin tener que acudir a ninguna emergencia durante la noche, por lo que pudieron quedar tranquilos en la base de Agrela.

Sin embargo, sí que tuvieron que realizar una salida para un rescate de lo más inusual. Tal y como relata el cuerpo en su parte de incidencias diario, a las 23.00 horas tuvieron que acudir a un gimnasio de la calle Alcalde Marchesi para "facilitar la salida a un usuario de un gimnasio que se quedó encerrado en el interior del mismo, no pudiendo salir por sus propios medios".

El único gimnasio que hay en esa calle, de la cadena Basic-Fit, cerraba a las 21.00 horas, por lo que la persona se quedó encerrada durante dos horas en el interior.

Noticias relacionadas

La anterior salida de los Bomberos de A Coruña este sábado fue para cortar el gas y ventilar un local en la escalinata de Santa Lucía por una fuga en una bombona de butano del almacén.