Aterriza en A Coruña un nuevo café de especialidad con sabor venezolano: "Queremos darle un toque distinto a la calle Franja"

Los amantes del café ya tienen un nuevo punto de peregrinación en A Coruña. Especialmente los apasionados del specialty coffee, la versión más premium de esta bebida, que debe seguir un estricto control de calidad y que cuenta cada vez con más adeptos en la urbe.

Son los catadores de la Specialty Coffee Association los que determinan si un café lleva esta etiqueta, que ha llevado a la ciudad a destacar en los rankings nacionales más cafeteros. Desde el pasado 16 de mayo, y en la calle Franja -donde antes estaba la jamonería Munín-, quienes lo busquen también pueden encontrarlo en Nöto Café, un establecimiento con granos de Etiopía y Colombia y una propuesta dulce que cruza el charco.

La propietaria, Michelle Moreno, se ha curtido personalmente en los puntos de tostado de Galicia para, como ella dice, "pulirse" a la hora de manejar el molino. "Para hacer café de especialidad, tienes que saber lo que estás haciendo. El nuestro es del Grupo Donoso, que tuesta café desde hace 30 años, así que fui a Salvaterra do Miño para ver cómo era el proceso", explica mientras despacha los primeros pedidos del día.

Apenas ha comenzado la mañana, pero el horno ya está a pleno rendimiento para dorar los dulces que tentarán a los coruñeses, como sus rolls de lacón y sus panes andinos. A sus mandos está el padre de Michelle y, frente a la encimera enharinada, su madre, la pastelera. "Mi hermano también nos ayuda con la carta y la ambientación. Esto es una empresa meramente familiar, nació en la cocina de mi casa", indica la joven.

Nöto Café, el nuevo obrador con café de especialidad que une Galicia y Venezuela

Aunque acabó siendo un local de specialty coffee, esta nueva cafetería de A Coruña se concibió como algo muy diferente. "Iba a ser un negocio de bocadillos, tipo Subway. Pero empecé a pensar en poner leche sin lactosa, bebidas sin azúcar... Y terminamos trabajando ingredientes de temporada y café de especialidad", cuenta Moreno, que pretende ofrecer sabores gallegos "sin dejar de lado Venezuela".

Y es que es de allí desde donde emigró su familia en 2019, con el propósito de "reinventarse" en Galicia después de haber recorrido "muchas comunidades autónomas". Puede que porque A Coruña les recuerde a su ciudad natal, un rincón tranquilo en el que su madre "hacía tartas y postres" en los ratos que le dejaba su oficio de maestra.

A Moreno se le contagió ese gusto por los fogones y se fue a Caracas para estudiar cocina con chefs como Lucía Quero, con la que empezó a desarrollar su vena creativa. "La verdad es que se me ocurren combinaciones locas. Ahora estoy creando la ofertas de salados y también iremos sacando más cosas dulces a lo largo de la semana", apunta.

Las que ya están en carta tienen la característica mezcla de sal y azúcar de su país, y ya han conquistado a varios vecinos en el poco tiempo que lleva abierta esta cafetería de especialidad del centro. La base de sus recetas suele ser un pan propio de los Andes, similar "a un bollo de leche", a partir del que Moreno construye toda clase de elaboraciones para que el café -que irá rotando- no se tome con el estómago vacío.

Por el momento, su loaf de limón y semillas de amapola y su pan relleno de queso y sumergido en melao -un sirope dulce enriquecido con anís-, son las que más han triunfado entre el público. Y también sus rolls, una versión 'galleguizada' del pan de jamón de Venezuela, en el que Moreno sustituye este ingrediente por el lacón ahumado.

Su intención, dice, es "darle un toque distinto a la calle Franja" y a una ciudad que les ha acogido con los brazos abiertos desde el principio. "Este ha sido casi un trabajo de toda la comunidad. El proyecto nació en julio de 2025, hablando con mi padre y unos amigos, y en agosto comenzamos con lo más duro. Todo el mundo me decía que era el peor mes para empezar a hacer diligencias, pero bueno", recuerda entre risas la hostelera, a la que le asombró que la gente se acercara por el local "incluso el domingo, con el partido del Dépor".

El día anterior al encuentro de fútbol, cuando celebraron la inauguración, pasaron a por café más de 150 coruñeses, atraídos tanto por las notas cítricas y florales de los granos etíopes como por el sabor intenso de su molino de Colombia. "Todos tomaron café y algunos pidieron postres. Estoy muy feliz con el recibimiento. Vais a ver más cosas".