Avanza el pacto para la descentralización de Medicina: ¿qué implica para A Coruña?

La descentralización de Medicina avanzará en los próximos días con los reglamentos de las unidades docentes. El acuerdo tiene vigencia hasta 2029 y la idea central es mantener una única Facultad de Medicina, en Santiago, pero repartir de forma progresiva la docencia de los tres últimos cursos entre Santiago, A Coruña y Vigo.

El plan prevé que cuarto, quinto y sexto se impartan también en los hospitales universitarios de referencia de A Coruña y Vigo. Para ello se crearán estas unidades docentes, una en el Chuac y otra en el Chuvi. Cada una asumirá el 25% del alumnado de cada curso descentralizado, mientras que Santiago mantendrá el 50% restante. La previsión es que en el curso 2028-2029 el segundo ciclo esté ya completamente descentralizado.

Un reparto equitativo entre universidades

Una de las claves del pacto es el profesorado. Las nuevas plazas necesarias para desarrollar el proceso se repartirán entre la USC y las universidades territoriales. La mitad corresponderá a Santiago y la otra mitad a la UDC y la UVigo. En A Coruña, esa arquitectura se ha empezado a preparar con la creación del Departamento de Medicina de la UDC, que agrupa las áreas de conocimiento implicadas y tendrá funciones de planificación, coordinación y supervisión docente.

El convenio también busca equilibrar posiciones difíciles de encajar. La USC mantiene la titularidad del grado y el papel de su Facultad de Medicina, mientras que A Coruña y Vigo ganan capacidad docente y estructura propia. Por eso el acuerdo evita hablar de nuevas facultades, pero reconoce que la formación médica gallega no puede organizarse solo desde Santiago.

La UDC fue clave para el proceso

La UDC tuvo un papel determinante en el origen de la negociación. Su decisión de solicitar Medicina para A Coruña forzó un proceso que acabó transformándose en pacto de descentralización. Desde entonces, la universidad coruñesa ha insistido en que el acuerdo necesita un marco jurídico sólido para no repetir el precedente de 2015, cuando ya se había pactado una descentralización que apenas avanzó.

El convenio incluye además cláusulas de salida. A Coruña y Vigo podrían abandonar el pacto si se incumplen las condiciones, los plazos o la programación. También si la Xunta permite que una universidad privada oferte Medicina en Galicia.