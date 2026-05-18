Un detenido por agredir con una navaja a un hombre en A Coruña
Ocurrió a última hora de la tarde en la calle Educación, en Ciudad Escolar
A Coruña
La Policía Local de A Coruña ha tenido a un hombre por agredir a otro con una navaja. Ocurrió a última hora de la tarde en la calle Educación, en Ciudad Escolar.
Fuentes policiales indican que fue una pelea entre dos hombres. Uno de ellos, que llevaba una navaja, se la clavó a otro. Aunque no tiene heridas de carácter grave, la víctima fue trasladada al hospital.
Los policías lograron identificar al agresor, que fue detenido.
- El hogar de las focas del Aquarium Finisterrae de A Coruña, en peligro de ser 'inviable' por las filtraciones: el Concello reparará el muro
- El crucero de Burdeos confinado por norovirus, que causa gastroenteritis, hará escala este sábado en A Coruña con 1.700 pasajeros
- Abre en A Coruña un 'takeaway' de comida antiinflamatoria: 'No vamos a poner pollo a la plancha
- Los feriantes de A Coruña, disconformes con la nueva intermodal de A Sardiñeira: 'Somos los más perjudicados de la reforma
- Fin a 60 años de banca en la calle Orillamar de A Coruña: el Santander cierra las oficinas que empezaron con el Pastor
- El crucero 'Mein Schiff Relax' hace su primera escala en A Coruña con más de 4.000 pasajeros y casi 1.400 tripulantes
- El veterano restaurante de A Coruña que conquista Riazor desde hace más de 25 años: 'El nombre significa albahaca en italiano y cuando llegamos no se vendía en los supermercados
- Un coche se mete en sentido contrario en Alfonso Molina escapando de la Policía Local de A Coruña