Un detenido por agredir con una navaja a un hombre en A Coruña

La Policía Local de A Coruña ha tenido a un hombre por agredir a otro con una navaja. Ocurrió a última hora de la tarde en la calle Educación, en Ciudad Escolar.

Fuentes policiales indican que fue una pelea entre dos hombres. Uno de ellos, que llevaba una navaja, se la clavó a otro. Aunque no tiene heridas de carácter grave, la víctima fue trasladada al hospital.

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Los policías lograron identificar al agresor, que fue detenido.