El Día de los Museos invita a descubrir las obras imprescindibles de A Coruña

El Día Internacional de los Museos volverá a llenar A Coruña de actividades culturales este lunes 18 de mayo. Aunque varios espacios de la ciudad coinciden en que la fecha cae en un día complicado por tratarse de su jornada habitual de cierre, la mayoría ha buscado fórmulas para mantener viva la celebración durante el fin de semana o trasladarla a jornadas posteriores.

Más allá de las visitas guiadas o los talleres, todos comparten una idea: aprovechar la efeméride para invitar a los coruñeses a detenerse delante de una obra concreta, de un rincón especial o de una exposición que merece la pena mirar con calma.

Museo de Belas Artes: la obra de María Antonia Dans

El Museo de Bellas Artes de A Coruña adapta su programación al calendario. Al coincidir el Día de los Museos con el lunes, jornada en la que el centro permanece cerrado al público, las actividades principales se trasladarán al viernes 23 de mayo, coincidiendo además con la Noche de los Museos.

Aun así, al escoger una obra imprescindible del museo, su director, Manuel Mosquera, no duda demasiado. Su recomendación se encuentra en la sala seis. Allí destacan varias piezas de pintoras gallegas como Elena Gago y María Antonia Dans, dos artistas fundamentales para entender la pintura gallega de los años 60 y 70. Finalmente, su elección personal se inclina hacia una obra de María Antonia Dans. "Es una obra muy significativa de su producción. Es, sin duda, muy interesantes y con una visión más de los interiores, espacios sin personas, un poco más melancólicos a lo mejor" explica sobre un cuadro en el que aparecen varias mujeres conversando y en el que se reconoce perfectamente el estilo expresivo y reconocible de la artista.

Afundación: Comedy Wildlife

En Afundación, por ejemplo, no preparan una programación específica para el 18 de mayo, aunque sí aprovechan la fecha para poner el foco en las exposiciones que actualmente ocupan su sede coruñesa. "Nuestras exposiciones no son un contenedor de objetos, sino un punto de encuentro de proyectos programados con el objetivo de avanzar hacia una sociedad más sostenible, sensible e igualitaria", explica Paloma Vela, coordinadora adjunta del Área de Cultura de Afundación y responsable de Exposiciones.

La sede de Afundación de A Coruña expone más de 70 fotografías que muestran diferentes especies de animales con una mirada cómica / Afundación

La entidad destaca especialmente dos propuestas. Por un lado, Comedy Wildlife, una muestra centrada en la sostenibilidad y la naturaleza que ya ha recibido cerca de 10.000 visitantes en apenas mes y medio. Por otro, Outras historias posibles, un proyecto que reivindica la trayectoria de seis mujeres creadoras y que busca fomentar la igualdad de género a través del arte. Dos exposiciones completamente distintas que conviven en el mismo espacio y que resumen la filosofía con la que Afundación entiende la cultura.

Fundación Barrié: Diadema Cattleya

En la Fundación Barrié la recomendación también apunta directamente a una exposición concreta. El espacio acoge actualmente Lalique, la belleza en el art nouveau y el art déco, la mayor muestra organizada en España sobre René Lalique, uno de los nombres más importantes del diseño europeo de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

Fundación Barrié

Desde la fundación aseguran que es la exposición que "nadie debería perderse este fin de semana". Entre todas las piezas destaca especialmente la Diadema Cattleya, creada entre 1903 y 1904. La obra, realizada en oro, diamantes, esmalte, cuerno y marfil artificial, resume perfectamente el estilo delicado y revolucionario de Lalique, capaz de borrar las fronteras entre artesanía, joyería y arte.

Museo del Deportivo: la equipación de portero de Salvador Fojón

El museo más reciente de la ciudad afrontará su primer Día Internacional de los Museos sin público. El Museo del Deportivo, inaugurado hace apenas unos meses en Riazor, no abrirá el lunes por coincidir con su jornada de descanso, aunque sí prepara una programación especial para el martes 19 de mayo, fecha en la que se cumplen 26 años de la histórica Liga conquistada por el club blanquiazul. "Estamos preparando un poco, a través de vídeos para ensalzar la Copa de la Liga, una programación especial y también un obsequio para los visitantes", explica María Rivas, directora del museo.

Inauguración del Dépor Museo&Tour, el nuevo museo que inicia las celebraciones del 120 aniversario del club / Casteleiro

El centro se divide en varias zonas, aunque Rivas reconoce que una de las partes más especiales es la conocida como Sala Dorada, un recorrido por la historia del Deportivo desde su fundación en 1906 hasta los años 80, cuando el club estuvo cerca de desaparecer. "En esos años pasa absolutamente de todo y tenemos la suerte de contar con ese periodo muy bien documentado", explica.

Entre todas las piezas del museo, la directora señala una especialmente emotiva: la equipación de portero de Salvador Fojón. El conjunto, formado por un grueso jersey de lana, boina, espinilleras y botas, perteneció al guardameta deportivista a comienzos del siglo XX y fue conservado durante décadas por su familia antes de ser donado al museo. "Es una pieza súper única y especial. Es único que la familia conservara la equipación tan bien", destaca Rivas, que recuerda que se trata de una de las equipaciones de fútbol más antiguas que se conservan.

Museo Estrella Galicia: Michael Jackson, no el cantante

El Museo Estrella Galicia, MEGA, trasladará la celebración al domingo 17 de mayo, ya que el lunes el museo permanece cerrado. En este caso, la propuesta busca convertir la visita en una experiencia mucho más teatral y participativa.

El museo se transformará durante unas horas en un gran escenario por el que desfilarán personajes históricos relacionados con el mundo de la cerveza. Entre ellos estarán Hildegard Von Bingen, el duque Guillermo IV de Baviera, Mother Louise, Emil Christian Hansen o Michael Jackson —no el cantante, sino el famoso divulgador cervecero británico—.

Mundo Estrella Galicia / LOC

A través de visitas teatralizadas, los asistentes recorrerán la historia de la cerveza, sus materias primas y el proceso de elaboración mientras los personajes explican cómo evolucionó esta bebida a lo largo de los siglos. Una forma distinta de celebrar el Día de los Museos y de acercar la historia al público desde una experiencia mucho más inmersiva.

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Mientras algunos centros ultiman todavía sus actividades o preparan respuestas para los próximos días, el ambiente entre los museos coruñeses deja una sensación compartida: el Día Internacional de los Museos sirve como excusa perfecta para volver a entrar en esos edificios que muchas veces forman parte del paisaje cotidiano de la ciudad, pero que no siempre se visitan con la calma suficiente.