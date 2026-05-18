Cambio de horario en el AVE de A Coruña a Madrid: saldrá a las 7.10 horas

Renfe ha realizado pequeños en cambios en algunos horarios de sus trenes en Galicia para optimizar la oferta y la operativa del corredor de Alta Velocidad. Así, l

Además, el primer servicio del día que partirá de Madrid pasa a ser el Avlo Madrid-A Coruña. Este tren saldrá de la capital a las 6.30 horas (actualmente lo hace a las 8.25 horas), mejorando las opciones matinales de viaje tanto en las estaciones del trayecto en Castilla y León, con paradas de primera hora en Zamora (7.48h) o Sanabria AV (08.17h) como en la localidad gallega de A Gudiña (8.36h).

El horario que libera este Avlo pasa a ser utilizado por el AVE 4475 Madrid-Vigo que actualmente sale de la capital a las 7.14 horas. Con un nuevo horario de salida a las 8.26 horas, mantendrá las mismas paradas y llegará a destino a las 12.34 horas.

La reorganización la completa la modificación del horario del AVE 4565 Madrid-Vigo de primera hora de la tarde. Este servicio, que actualmente parte de Chamartín a las 16.05 horas, adelanta su salida desde el día 20 a las 15.32h. Supone, además, una nueva opción de viaje para los viajeros con destino Santiago ya que incluye una nueva parada en la capital gallega en su itinerario. La hora de llegada a Vigo será a las 19.44 horas (actualmente a las 19.58h).

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Renfe también modifica, a partir del 20 de mayo, el horario del Alvia 4114 Lugo-Madrid adelantando su hora de salida a las 5.18 hiras. Esto supone una mejora en la oferta matinal en la conexión Galicia-Castilla y León-Madrid, permitiendo a los lucenses viajar a la capital y regresar en el mismo día, además de ofrecer una nueva opción de movilidad madrugadora para los viajeros de estaciones intermedias como A Gudiña o Sanabria AV.