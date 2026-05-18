¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 18 de mayo

Roberto Carlos Mirás presenta su libro

Presentación de En busca de los hombres. Ante los ojos de la historia. Lo organizan el Centro de Estudios sobre el Sáhara Occidental y la USC.

18.00 horas. Facultad de Derecho (Campus de Elviña)

Reflexión sobre el papel de los museos y premio

Felipe Senén celebra el Día de los Museos con una charla sobre estos espacios. También se desvela el Premio Pedra do Destino 2026.

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20.00 horas. Portas Ártabras (Sinagoga, 22)