Agenda de ocio
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 18 de mayo
Dos citas destacadas en la agenda de ocio y cultura
A Coruña
Roberto Carlos Mirás presenta su libro
Presentación de En busca de los hombres. Ante los ojos de la historia. Lo organizan el Centro de Estudios sobre el Sáhara Occidental y la USC.
18.00 horas. Facultad de Derecho (Campus de Elviña)
Reflexión sobre el papel de los museos y premio
Felipe Senén celebra el Día de los Museos con una charla sobre estos espacios. También se desvela el Premio Pedra do Destino 2026.
20.00 horas. Portas Ártabras (Sinagoga, 22)
- El hogar de las focas del Aquarium Finisterrae de A Coruña, en peligro de ser 'inviable' por las filtraciones: el Concello reparará el muro
- El crucero de Burdeos confinado por norovirus, que causa gastroenteritis, hará escala este sábado en A Coruña con 1.700 pasajeros
- Abre en A Coruña un 'takeaway' de comida antiinflamatoria: 'No vamos a poner pollo a la plancha
- Los feriantes de A Coruña, disconformes con la nueva intermodal de A Sardiñeira: 'Somos los más perjudicados de la reforma
- Fin a 60 años de banca en la calle Orillamar de A Coruña: el Santander cierra las oficinas que empezaron con el Pastor
- El crucero 'Mein Schiff Relax' hace su primera escala en A Coruña con más de 4.000 pasajeros y casi 1.400 tripulantes
- El veterano restaurante de A Coruña que conquista Riazor desde hace más de 25 años: 'El nombre significa albahaca en italiano y cuando llegamos no se vendía en los supermercados
- Un coche se mete en sentido contrario en Alfonso Molina escapando de la Policía Local de A Coruña