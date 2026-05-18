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¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 18 de mayo

Dos citas destacadas en la agenda de ocio y cultura

El historiador Felipe Senén durante una conferencia.

El historiador Felipe Senén durante una conferencia. / Germán Barreiros / Roller Agencia

RAC

A Coruña

Roberto Carlos Mirás presenta su libro

Presentación de En busca de los hombres. Ante los ojos de la historia. Lo organizan el Centro de Estudios sobre el Sáhara Occidental y la USC.

18.00 horas. Facultad de Derecho (Campus de Elviña)

Reflexión sobre el papel de los museos y premio

Felipe Senén celebra el Día de los Museos con una charla sobre estos espacios. También se desvela el Premio Pedra do Destino 2026.

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20.00 horas. Portas Ártabras (Sinagoga, 22)

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¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 18 de mayo

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