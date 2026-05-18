Agenda de ocio
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 19 de mayo
Libros, divulgación científica, conciertos, exposiciones... Consulta la agenda de ocio y cultura y haz tus planes
Presentación de la novela ‘Palomitas de madrugada’
La escritora Regina Rodríguez Sirvent presenta su novela ‘Palomitas de madrugada’ en la librería espacio cultural Lume. La autora fue la más vendida el pasado Sant Jordi.
20.00 horas. Librería Lume (Calle Fernando Macías, 3)
‘Pint of Science’ acerca la ciencia a bares coruñeses
El festival internacional de divulgación científica Pint of Science acerca las investigaciones punteras en salud y bienestar con lenguaje cercano al bar Árnica.
20.00 horas. Café Bar Árnica (Calle Herrerías)
Charla sobre la historia del marisco gallego
La Asociación Provincial Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de A Coruña conmemora las Letras Galegas con una charla sobre la historia del marisco gallego.
18.00 horas. Sporting Club Casino de A Coruña (Calle Real, 83)
Publicación de ‘Motetes de Marcial del Adalid’
La Real Academia de Belas Artes presenta la edición de partituras ‘Motetes de Marcial del Adalid’ con motivo del bicentenario del autor, con concierto al final.
19.30 horas. Real Academia de Belas Artes (Plaza Álvarez de Sotomayor, 1)
Inauguración de dos exposiciones de diseño
La Galicia Design Week inaugura dos de sus exposiciones sobre diseño: Designed in Galicia, con lo mejor del pasado año, y #novodeseñogalego, sobre talento emergente.
12.00 y 19.00 horas. Avenida del Puerto y Restory (Calle Marqués de Pontejos, 9)
La escritora Isabel San Sebastián presenta novela
La escritora Isabel San Sebastián presenta La venganza del apóstol, su última novela del ciclo narrativo sobre la Reconquista, centrado en la batalla de las Navas de Tolosa.
20.00 horas. Sporting Club Casino de A Coruña (Calle Real, 83)
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