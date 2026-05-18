Agenda de ocio
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 20 de mayo
Una charla acerca de la situación que viven los presos palestinos, arquitectura armenia y los retos del turismo urbano son algunas de las citas destacadas en la agenda cultural
Reflexión sobre los retos urbanos del turismo
La imparte la geógrafa de la Universidade de Santiago M. J. Piñeira.
19.30 horas. Alexandre Bóveda (San Andrés, 36).
Conferencia de cinco arquitectos armenios
Repasarán la historia de sus edificios desde la prehistoria.
19.00 horas. Delegación en A Coruña del COAG (Federico Tapia, 64).
La situación de los presos palestinos
El grupo Amnistía Internacional de A Coruña organiza una charla de Alejandro Amaro, el representante para España de la Alianza Europea para la defensa de las personas prisioneras de Palestina. Hablará sobre la situación de los presos de ambos sexos.
20.00 horas. Amnistía Internacional (Rafael Alberti, 5).
Aquelarre poético de las Hogueras de 2026
El acto incluirá la exaltación de la Meiga Mayor de San Juan.
20.00 horas. Teatro Rosalía de Castro (Riego de Agua, 37).
Charlas de divulgación de Pint of Science
Varios científicos difundirán conocimiento en ambiente desenfadado.
19.00 y 19.30 h. Frei Caneca (A. Cadarso, 4) y Árnica (Herrerías, 2)
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