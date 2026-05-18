¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 20 de mayo

Reflexión sobre los retos urbanos del turismo

La imparte la geógrafa de la Universidade de Santiago M. J. Piñeira.

19.30 horas. Alexandre Bóveda (San Andrés, 36).

Conferencia de cinco arquitectos armenios

Repasarán la historia de sus edificios desde la prehistoria.

19.00 horas. Delegación en A Coruña del COAG (Federico Tapia, 64).

La situación de los presos palestinos

El grupo Amnistía Internacional de A Coruña organiza una charla de Alejandro Amaro, el representante para España de la Alianza Europea para la defensa de las personas prisioneras de Palestina. Hablará sobre la situación de los presos de ambos sexos.

20.00 horas. Amnistía Internacional (Rafael Alberti, 5).

Aquelarre poético de las Hogueras de 2026

El acto incluirá la exaltación de la Meiga Mayor de San Juan.

20.00 horas. Teatro Rosalía de Castro (Riego de Agua, 37).

Charlas de divulgación de Pint of Science

Varios científicos difundirán conocimiento en ambiente desenfadado.

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19.00 y 19.30 h. Frei Caneca (A. Cadarso, 4) y Árnica (Herrerías, 2)