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El IES de A Sardiñeira contará con nuevo paso de peatones

La actuación del Concello incluye la construcción de un nuevo camino pavimentado, refuerzo de iluminación y la plantación de nuevos árboles

Avenida de A Sardiñeira tras las obras de reurbanización.

Avenida de A Sardiñeira tras las obras de reurbanización. / Casteleiro

El IES de A Sardiñeira contará con nuevo paso de peatones desde la avenida de Arteixo. El Concello ha comenzado este lunes la construcción de este nuevo acceso, que estará conectado con la puerta trasera del centro escolar. La iniciativa pretende que los estudiantes dispongan de un recurrido seguro y accesible que les evite dar rodeos e incluso que disminuya el riesgo de caídas y accidentes de muchos alumnos que acceden al instituto a través del pabellón polideportivo y cruzan por una superficie de estacionamiento próxima con terrenos irregulares y densa vegetación.

La actuación del Concello incluye la construcción de un nuevo camino de dos metros de ancho, con pavimento de arena y cemento, entre la avenida de Arteixo y la puerta situada en la valla perimetral del IES de A Sardiñeira. También se reforzará la iluminación y se plantarán cuatro árboles, dos ejemplares de Metasequoia y otros dos de Quercus palustris, entre el camino y el muro de hormigón del instituto.

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“Aprovechando que estuvimos en contacto permanente con el personal del centro educativo en el contecto de estas obras, escuchamos también sus necesidades y abrimos camino a esta iniciativa, fundamental para el IES y su alumnado”, destacó la concejala de Infraestructuras e Mobilidade Noemí Díaz.

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