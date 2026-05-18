La muestra S8 Cinema Periférico en A Coruña presenta 161 películas, con 35 estrenos mundiales y 20 cintas gallegas

La XVII edición del S8 Mostra de Cinema Periférico en a A Coruña contará 161 películas durante su celebración, del 2 al 7 de junio. El festival estará en cinco sedes en la ciudad: la Filmoteca de Galicia, Cantones Cines, la Domus, la Fundación Luis Seoane y la Atalaya. La programación incluye 35 estrenos mundiales, 20 piezas de autoría gallega y 8 en formato film performance. Además de gallegas y españolas, las obras son de otros quince países: Portugal, Chile, Brasil, Bolivia, Estados Unidos, México, Perú, Austria, Francia, Venezuela, Argentina, Canadá, Colombia, Ecuador, República Dominicana.

El S8 incluye 88 invitados entre cineastas, profesionales, estudiantes de Bellas Artes y prensa especializada, informa la organización. Entre los nombres principales están la estadounidense Jeanne Liotta, el canadiense John Porter, el mexicano Bruno Varela y la belga Els van Riel. La imagen del cartel está formada por una danza entre el Sol y la Luna con el recuerdo de las imágenes que tomó el fotógrafo José Sellier, afincado en A Coruña y pionero de cine en España, en el eclipse de 1912. La sesión inaugural incluirá el programa El obturador cósmico, dedicado al firmamento y a las diferentes representaciones cinematográficas de los eclipses, así como una propuesta de la cineasta estadounidense Jeanne Liotta, que recreará un eclipse cinematográfico en directo en la Domus. Además, el programa cuenta con las secciones Sinais y Sinais América Latina, centradas en las creaciones más recientes del cine de vanguardia contemporáneo.

En la presentación, el concejal de Cultura y Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, recordó la gran valoración que tiene el evento, que roza las veinte ediciones, y su capacidad para "conjugar perfectamente lo tradicional, lo vanguardista y lo social". La diputada provincial, Avia Veira, ha celebrado la inclusión del eclipse en el cartel, como "puente entre la ciencia y el arte". La coordinadora de política audiovisual de la Axencia Galega de Industrias Culturais, Dolores Mejomín, ha incidido en el buen momento del sector en Galicia. El codirector del S8, Ángel Rueda, ha señalado que en la actualidad hay una revolución analógica que favorece el lenguaje y el pensamiento en el mundo del audiovisual.

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Durante el festival habrá cerca de cuatrocientos alumnos de siete centros educativos de A Coruña y uno de Carballo, que participarán en las proyecciones y en las cinco actividades paralelas, de las que tres son formativas y dos, profesionales. Además de esta parte principal del evento, en marzo ya se celebró parte de la programación expandida, en este caso dedicada a la artista hispanovenezolana Elena Duque, Cineasta, programadora, crítica y profesora nacida en Avilés.