La pasarela peatonal de la estación del tren de A Coruña ya une las avenidas do Ferrocarril y da Sardiñeira

Uno de los elementos más destacados de la remodelación de la estación del ferrocarril de A Coruña, la pasarela peatonal que unirá las avenidas do Ferrocarril y da Sardiñeira, ya cuenta con accesos en sus extremos, en los que se han instalado las escaleras que permitirán ascender a la plataforma que sobrevuela las vías. Quedan por colocar los elementos mecánicos que harán posible el uso de este enlace por parte de las personas con problemas de movilidad o a quienes quieran evitar la utilización de la escalinata.

La pasarela tiene el fin de facilitar la comunicación entre ambos lados de la terminal desde el interior de la nueva estación de autobuses y desde el complejo ferroviario, puesto que hasta ahora es necesario bordearlo para circular desde A Sardiñeira a la avenida do Ferrocarril. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) estudia además la posibilidad de instalar otra pasarela más adelante para que puedan circular los vehículos entre las dos avenidas.

La conocida como grapa debido a su forma será, junto con la gran marquesina de 10.000 metros cuadrados que cubrirá las vías, uno de los rasgos más sobresalientes de la terminal, cuya conclusión estaba prevista para el próximo verano pero que se retrasó hasta finales de año.

Interior de la pasarela que comunica las avenidas do Ferrocarril y da Sardiñeira. / Carlos Pardellas

En esa misma fecha se pondrá en servicio la nueva estación de autobuses de la ciudad, con la que la del ferrocarril compondrá la intermodal coruñesa, a pesar de que su construcción está prácticamente terminada. La decisión de que el funcionamiento de las dos infraestructuras se produzca al mismo tiempo está motivada por la voluntad de que se coordine su entrada en funcionamiento, ya que afectará a la movilidad en todo su entorno, puesto que los autobuses llegarán y saldrán de la nueva terminal a través de la avenida de A Sardiñeira, recientemente unida por una nueva conexión con la de Arteixo.

A este cambio se unirá la remodelación de la rotonda de San Cristóbal para mejorar la circulación por la ronda de Outeiro y la creación de otra en el cruce de la calle General Rubín con la avenida do Ferrocarril.