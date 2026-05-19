A Coruña se calza las zapatillas para "caminar contra el cáncer": “Es un gran paso para apoyar la investigación”

“Caminar este domingo supone un gran paso para apoyar la investigación”, resaltó Javier Álvarez, presidente de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en A Coruña, durante la presentación de la XIII Andaina A Coruña en Marcha Contra o Cancro, una “cita imprescindible” que, este domingo, 24 de mayo, volverá a llenar de verde las calles de la ciudad y a demostrar, una vez más, que “la solidaridad no entiende de edades, condiciones ni de distancias”.

“Algunos dicen que caminar no es deporte. Por supuesto que lo es. Además, es muy recomendable. En nuestras actividades de prevención, tenemos a bien aconsejar que se haga deporte y, si no se puede hacer otra cosa, es muy apropiado andar”, destacó Álvarez, quien estimó “fundamental” que “todos los coruñeses y coruñesas” apoyen la andaina de este domingo, “por muchos motivos”, entre otros, “para pasar un día agradable con todos sus familiares, amigos y mascotas, que también son bienvenidas (y que, por supuesto, no tienen que pagar nada por asistir)”, puntualizó.

“Pero es, sobre todo, un día para caminar contra el cáncer. Para tratar de luchar contra una enfermedad que afecta a decenas de miles de personas. En concreto, en la provincia de A Coruña, a unas 8.000 en los últimos años, lo que da una medida de lo terrible que es esta dolencia”, expuso el presidente de la Junta Provincial de la AECC, antes de hacer hincapié en que "caminar los apenas 5 kilómetros de la andaina" de este domingo, "supone mucho más que realizar un pequeño recorrido caminando".

“Es, sobre todo, un día para caminar contra el cáncer. Para tratar de luchar contra una enfermedad que afecta a decenas de miles de personas. En concreto, en la provincia de A Coruña, a unas 8.000 en los últimos años, lo que da una medida de lo terrible que es esta dolencia”, expuso Javier Álvarez, presidente de la Junta provincial de la AECC en A Coruña

Inversión en investigación

"Para nosotros, es un gran paso para apoyar la investigación. En los últimos años, la AECC ha invertido más de 5,3 millones de euros en proyectos de investigación en la provincia coruñesa (38 de ellos, activos en la actualidad), que apoyan a una importante cantidad de científicos y científicas que investigan es nuestra tierra y que no tienen por qué marcharse a Madrid, Barcelona o, incluso, al extranjero”, agregó.

Presentación en María Pita de la XIII edición de la andaina de la AECC, que se celebra este domingo 24. / Gus de la Paz

“Pero también nos permite prestar nuestros servicios. Todos, gratuitos”, prosiguió, acerca de unos servicios “que, en 2025, beneficiaron a más de 2.600 personas”, y que “van desde tratamientos psicológicos, de nutrición, logopedia, ayudas sociales de emergencia, etc., etc.”, añadió Javier Álvarez, antes de insistir en “animar a todos los coruñeses y coruñesas a participar” en la XIII Andaina A Coruña en Marcha contra o Cancro, “apoyar esta causa” y “disfrutar de un magnífico día”.

“Los pacientes y sus familias son nuestra razón de ser y de existir”, recordó el presidente de la Junta Provincial de la AECC, quien agradeció, en este contexto, también, “la labor de los voluntarios” de la asociación “que, con su compromiso y generosidad”, resaltó, “posibilitan las decenas de actividades que se desarrollan a lo largo de toda la provincia”

“Los pacientes y sus familias son nuestra razón de ser y de existir”, recordó el presidente de la Junta Provincial de la AECC, quien agradeció, en este contexto, también, “la labor de los voluntarios” de la asociación “que, con su compromiso y generosidad”, resaltó, “posibilitan las decenas de actividades que se desarrollan a lo largo de toda la provincia”, y “no solamente en el concello de A Coruña”, abundó.

A continuación, tomó la palabra la concejala de Benestar Social, Participación e Igualdade, Nereida Canosa, quien reivindicó la andaina de este domingo como “una iniciativa que consigue unirnos a todos y todas alrededor de la promoción de la salud y en la lucha frente a una enfermedad que afecta a tantas personas”.

Presentación en María Pita de la XIII edición de la andaina de la AECC, que se celebra este domingo 24. / Gus de la Paz

Canosa aprovechó su intervención para llamar la atención, también, sobre la importancia de “la investigación”, y para reivindicar “a tantos científicos y científicas que trabajan para mejorar la vida y la calidad de vida de las personas con cáncer y sus familias”. “A esos investigadores e investigadoras que, a veces, con contratos predoctorales o posdoctorales realizar esas investigaciones o ensayos clínicos que son absolutamente necesarios”, remarcó.

Nereida Canosa, concejala de Benestar Social, Participación e Igualdade, aprovechó su intervención para llamar la atención sobre la importancia de “la investigación”, y para reivindicar “a tantos científicos y científicas que trabajan para mejorar la vida y la calidad de vida de las personas con cáncer y sus familias”

Al valor de la investigación aludió, también, Tamara Carballo, coruñesa de 48 años, y voluntaria de la AECC, donde recaló durante “el tratamiento de un cáncer de mama”, diagnosticado “hace unos cuatro años”, señaló.

"Todo tipo de servicios" y "todos gratuitos"

“Yo sabía que existía la asociación, porque mi madre también padeció la enfermedad, hace años, y somos socios. Sin embargo, no conocía los servicios que brindaba. Acercarme allí supuso empezar, realmente, a levantarme. Conocí a un montón de gente, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos… En la asociación te ofrecen todo tipo de servicios, totalmente gratuitos. Durante el año que duró mi tratamiento, fui a todas las actividades que se hacen en el pabellón de Riazor, en el Casino… En un montón de sitios. Para mí es una terapia, tanto ir a las actividades como ser voluntaria”, destacó Tamara, antes de detallar el voluntariado que ha realizado, hasta el momento, en la AECC.

“He estado en la cuestación anual; en la andaina siempre… Para lo que haya, siempre me apunto. Soy la primera en decir que sí. Ya me conocen y saben que siempre voy a estar ahí”, reconoció.

"En la asociación te ofrecen todo tipo de servicios, totalmente gratuitos. Durante el año que duró mi tratamiento, fui a todas las actividades que se hacen en el pabellón de Riazor, en el Casino… En un montón de sitios. Para mí es una terapia, tanto ir a las actividades como ser voluntaria”, destacó Tamara Carballo, "paciente y voluntaria" de la AECC

Mucho más que una andaina

La XIII Andaina A Coruña en Marcha contra o Cancro arrancará este domingo, 24 de junio, a las 10.00 horas desde Puerta Real en la Marina. El recorrido, de unos cinco kilómetros, se iniciará en dirección a O Parrote, avanzando por el entorno portuario y enlazando con el Paseo Marítimo alcalde Francisco Vázquez. El trazado continuará por la fachada marítima en dirección a la zona de San Amaro, finalizando el recorrido antes de la bajada al Club de San Amaro, punto en el que se realizará el giro de retorno. Desde allí, se iniciará el regreso por el mismo itinerario, nuevamente por el Paseo Marítimo y la zona del Parrote, hasta alcanzar la meta situada en la zona de Puerta Real.

Últimos días para apuntarse

Las inscripciones pueden formalizarse en la web www.corunaenmarcha.com (hasta el jueves, 21 de mayo, a las 22.00 horas). También en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en la calle Real nº1, 1º —en horario de lunes a jueves, de 10.00 a 17.00 horas, y los viernes, de 10.00 a 14.30 horas, hasta el 21 de mayo, y de 10.00 a 20.00 horas, el viernes 22 y sábado 23. Están también abiertas en la sección de deportes (quinta planta) de El Corte Inglés (calle Ramón y Cajal), en horario de apertura, hasta el jueves, 21 de mayo, a las 22.00 horas. Además, el propio día de la andaina será posible inscribirse de forma presencial en la zona de Puerta Real hasta las 09.00 horas.

Presentación en María Pita de la XIII edición de la andaina de la AECC, que se celebra este domingo 24. / Gus de la Paz

El coste es de 10 euros para adultos y 5 euros para menores de 12 años. Las personas inscritas recibirán un dorsal personalizable y la camiseta oficial del evento (garantizada hasta agotar existencias). Este material podrá recogerse en la sede de la Asociación a partir del viernes 22 de mayo por la tarde, de 16.00 a 20.00 horas, y el sábado 23, de 10.00 a 20.00 horas. El mismo día del evento también podrán recogerse en la carpa habilitada para ello en la zona de Puerta Real hasta diez minutos antes del comienzo de la andaina. Además, habrá dos horas de parking gratuitas en Palexco para las personas inscritas. Se podrá acceder mostrando el dorsal de la andaina.

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Quienes no puedan asistir, pero deseen colaborar, pueden hacerlo mediante el Dorsal 0, disponible a través de la web, Bizum —en el 06505, con el concepto “CONTRAELCANCER A CORUÑA”— o transferencia bancaria en la cuenta del Banco Santander con IBAN ES54 0049 0007 2326 1212 4606.