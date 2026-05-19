Bunbury actuará en el Coliseum: el de A Coruña es uno de los cuatro conciertos confirmados en España hasta la fecha
El concierto se enmarca dentro de su gira 'Nuevas Mutaciones Tour 2026', en la que el artista estará acompañado por una banda de diez músicos
Enrique Bunbury ha anunciado concierto en A Coruña dentro de su gira ‘Nuevas Mutaciones Tour 2026’. El Coliseum acogerá el jueves 10 de diciembre el nuevo espectáculo del cantante, compositor y productor que recorre escenarios de América y España acompañado de una formación de diez músicos. La ciudad de A Coruña es una de las cuatro únicas fechas confirmadas hasta el momento, junto a Madrid, Valencia y Zaragoza, para disfrutar del nuevo disco de Bunbury en directo. Las entradas pueden adquirirse en enriquebunbury.com y ticketmaster.com, con precios que oscilan entre los 55 y los 82 euros.
El nuevo trabajo de Enrique Bunbury ‘De un siglo anterior’, publicado el pasado 17 de abril, ha sido grabado en el Desierto de los Leones, en México, con la producción del propio artista junto a Ramón Gacías. Tom Baker se encargó de masterizarlo en Los Ángeles. Está compuesto por diez canciones de gran riqueza interpretativa y una búsqueda artística marcada por la sensibilidad y la emoción. "Queríamos crear algo que solo pudiera existir a través de la sensibilidad de los músicos y de la vulnerabilidad de la voz. Que la música y sus intérpretes sean los verdaderos protagonistas", explica Enrique Bunbury sobre su nuevo trabajo.
En el concierto que ofrecerá en A Coruña el 10 de diciembre, también revisitará su amplio repertorio acompañado de Robert Castellanos (bajo), Ana Belén Estaje (violín), Ramón Gacías (batería), Javier García-Vega (trombón y guitarra española), Luismi Huracán (percusiones), Jordi Mena (guitarras), José Miguel Pérez Sagaste (saxo y acordeón), Jorge "Rebe" Rebenaque (piano y Hammond) y Álvaro Suite (guitarra y coros).
Con un legado artístico consolidado y con reconocimiento internacional, Enrique Bunbury se ha convertido en un referente de la música iberoamericana contemporánea por su capacidad de conectar con los públicos de Europa y América, su inquietud creativa y su voluntad de seguir explorando nuevos caminos sonoros.
En 2017 fue galardonado con el Latin Grammy al Mejor Álbum de Rock por Expectativas, y en 2025 amplió su obra con Cuentas Pendientes, un trabajo en el que profundiza en las raíces musicales hispanoamericanas. Ese mismo año, Bunbury fue inducido en el Latin Songwriters Hall of Fame y recibió el Lifetime Achievement Award de los Latin Grammy, distinciones que reconocen su influencia y aportación fundamental a la música contemporánea.
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