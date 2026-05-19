La Comisión de Memoria Histórica de A Coruña pide descolgar los cuadros franquistas de María Pita
El Concello no ha autorizado una visita guiada por el interior del palacio municipal
La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña denuncia que el Concello no ha autorizado una visita guiada que pretendía organizar este próximo sábado 23 de mayo por el palacio municipal de María Pita. En su visita, la Comisión pretendía "evidenciar o grave problema democrático que padecemos na cidade".
"Lembremos que o percorrido interior á casa do Concello das coruñesas e coruñeses ofrece unha ampla e vergoñenta galería de cadros e recoñecementos a golpistas, alcaldes e cargos políticos franquistas", incide la organización.
A pesar de no obtener el permiso necesario, la Comisión mantendrá la actividad llevándola a la plaza de María Pita. "Alí levaremos as copias dos 18 cadros de golpistas e alcaldes franquistas expostos nas diferentes estancias do concello e descolgarémolos simbolicamente, demostrando que é un acto de hixiene democrática fácil e sinxelo", explican.
"Non hai trabas burocráticas a hora de descolgar un cadro. Este é un exemplo claro que evidencia a falta de vontade política por parte do goberno municipal para cumprir a Lei de Memoria Democrática e eliminar dunha vez a gran cantidade de simboloxía franquista que existe na nosa cidade, o que nos converte nunha vergonzosa excepción dentro do estado", destacan en una nota de prensa.
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