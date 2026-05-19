El Concello de A Coruña recalifica el edificio del Sanatorio del Socorro para que pueda albergar otros usos

Un siglo después de que comenzaran las obras para su construcción, el Sanatorio del Socorro, ubicado en el corazón de la Ciudad Jardín, inicia una nueva andadura con la aprobación provisional por el Concello de A Coruña de la norma zona del plan general sobre equipamientos, que convertirá a este edificio, a petición de sus propietarios, en uno que albergue otros usos de este tipo y no el de sanitario que tenía hasta ahora.

El cambio urbanístico aún debe ser refrendado por la Xunta para entrar en vigor, pero la superación del trámite de la aprobación provisional por el pleno, ocurrida la semana pasada, hace que la familia Ponte Ferreiro, propietaria del inmueble desde sus orígenes, pueda concebir esperanzas de darle un nuevo uso, lo que podría facilitar su venta.

En las alegaciones que presentó para solicitar la recalificación, ante el carácter residencial que posee la Ciudad Jardín, calificó de “lógica” la opción de usos residenciales como “alojamiento temporal” para jóvenes y ancianos mediante fórmulas como el coliving o el cohousing, así como usos escasos en la zona, como los de tipo cultural, administrativo y de bienestar social.

Según la información facilitada por los propietarios al Concello, el Sanatorio del Socorro funcionó como hospital años después de su construcción, ya que inicialmente fue una vivienda diseñada por el prestigioso arquitecto Eduardo Rodríguez Losada, quien a solo unos metros de distancia levantó también la mansión conocida como Villa Felisa.

Los Ponte regentaron el hospital hasta principios de los ochenta y luego dedicaron el edificio a consultas médicas hasta los primeros años de este siglo. En la alegación que presentaron para solicitar el cambio de uso del inmueble señalaron que para volver a utilizarlo como centro sanitario “se debería hacer una reforma integral del mismo” ante las exigencias técnicas que tiene una instalación de ese tipo en la actualidad.

Un uso "inviable"

También manifestaron los propietarios que el sanatorio está incluido en el catálogo de patrimonio del plan general de la ciudad con protección estructural y que la parcela en la que se encuentra carece de extensión suficiente para ampliarlo con fines sanitarios, por lo que consideran “inviable” que mantenga ese uso. Ante esa situación, reclamaban que el edificio pasara a ser un equipamiento de contingencia, calificación que se da a los inmuebles que no fueron construidos con una finalidad dotacional.

Calificaron además de “difícil” recuperar el uso sanitario y apuntaron la posibilidad de autorizar otros dentro del ámbito de los equipamientos, lo que aseguraron que “facilitaría” su recuperación de un bien catalogado y su utilización como una dotación urbana.

Estas consideraciones llevaron finalmente al Concello de A Coruña a estimar la alegación presentada por la familia Ponte y a recalificar la parcela del Sanatorio del Socorro, aunque rechazó la necesidad de que se modificasen en la norma zonal las definiciones de los usos administrativos y de bienestar social y asistencial para incluir en los mismos las viviendas colaborativas, ya que los técnicos entienden que ya están permitidas por el plan general en el apartado referido a los centros de atención a personas mayores.