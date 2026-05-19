La descentralización de Medicina comenzará en A Coruña con cuatro profesores propios

Las universidades de A Coruña y Vigo tendrán profesores asociados de Ciencias de la Salud (conocidos como PACS) propios el próximo curso. Serán un total de siete —cuatro en la UDC y tres en la UVigo— los nuevos profesionales que se incorporarán para facilitar que la descentralización completa de la docencia práctica del grado en Medicina de la Universidade de Santiago de Compostela sea efectiva en el curso 2026/27, según acaba de informar la Xunta en un comunicado. Tal y como avanzó este periódico, el reglamento de la unidades docentes de A Coruña y Vigo sobre las que pivotará la descentralización había recibido un empujón definitivo en las últimas semanas, especialmente después de la resolución del proceso electoral en el Rectorado compostelano.

Así se acordó en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de descentralización del Grado en Medicina, en la que participaron los conselleiros de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, y de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, así como la rectora de la Universidade de Santiago de Compostela, Rosa Crujeiras, y los rectores de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao, y de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa.

Las universidades de A Coruña y Vigo serán las responsables de convocar las plazas de este profesorado asociado de Ciencias de la Salud e incorporarlo a su plantilla. Estas plazas se incluirán, además, en el concierto único del SERGAS con las universidades. Gracias a esta incorporación, el próximo curso 2026/27 estará completamente descentralizada en las tres universidades y en los siete hospitales la docencia práctica clínica de 6.º de Medicina —que ya lo está en este momento, gracias al acuerdo firmado en 2015— y de 5.º de Medicina —que hasta ahora solo lo estaba de forma parcial—.

Unidades docentes

La Comisión de Seguimiento también aprobó el reglamento de las unidades docentes que se ocuparán de materializar de forma progresiva la descentralización. El reglamento establece cuestiones como los criterios de distribución del alumnado en caso de existir más demanda que plazas. Entre estos priman el domicilio familiar, circunstancias como enfermedad grave, discapacidad, conciliación familiar, víctimas de acoso... y la nota media del expediente académico. Asimismo, determina la composición y organización de las unidades docentes, así como sus funciones concretas para el correcto desarrollo de la docencia del grado.

Tal y como se estableció en el acuerdo firmado, las unidades vinculadas a la UDC y a la UVigo acogerán, cada una de ellas, en torno al 25% del alumnado matriculado en el grado de Medicina en el curso descentralizado que corresponda, y que así lo decida de forma voluntaria, así como al profesorado que imparta la docencia. Además, el 50% de las nuevas contrataciones de profesores se adscribirá a las universidades de A Coruña y Vigo.

Próximos pasos

La Comisión de Seguimiento analizó, además, los próximos pasos en el proceso, que incluyen la reverificación del grado en Medicina para poder incorporar todos los cambios en la docencia y que estos tengan validez y todas las garantías para el alumnado. Con todo, la Comisión mantuvo como plazo final para completar la descentralización total de la docencia —teórica y práctica— el curso 2028/29.

En la actualidad, el grado en Medicina se imparte a través de dos planes de estudios. Uno de ellos está en extinción y, por tanto, no puede modificarse, mientras que el otro está en implantación —en este año académico se imparte en 1.º y 2.º curso del grado—. Este nuevo plan debe someterse a reverificación para establecer todos los cambios que exige la descentralización. Por ejemplo, el título actual contempla la docencia teórica solo de Medicina y Odontología de la Universidade de Santiago de Compostela, aspecto que debe modificarse ampliándola a las nuevas unidades docentes de A Coruña y Vigo.

Asimismo, la memoria de reverificación de la titulación deberá incorporar los cambios derivados de la aplicación del convenio.

Una vez completada la documentación, debe someterse al visto bueno de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG). Para agilizar el proceso, desde la Xunta se impulsará una reunión técnica con los técnicos de la ACSUG con el fin de aclarar las dudas y establecer los plazos más ajustados.