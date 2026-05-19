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Una fuga de gas obliga a desalojar parte de las obras de la intermodal de A Coruña

Un operario cortó una tubería con una sierra y provocó el escape, que pudo ser controlado con una válvula de corte

Obras en la estación intermodal el pasado mes de febrero.

Obras en la estación intermodal el pasado mes de febrero. / Casteleiro

Enrique Carballo

A Coruña

Las obras de la futura estación intermodal sufrieron un desalojo parcial en la mañana de este martes por una fuga de gas procedente de una tubería inutilizada. De acuerdo con el Servicio de Bomberos, la emergencia, que movilizó a cuatro vehículos y once efectivos del servicio y en la que colaboraron la Policía Nacional y la Local, se produjo en torno a las 10.15 horas. Un operario cortó con una sierra una tubería que estaba inutilizada pero tenía gas dentro, con lo cual este "se expandió hacia el exterior". "Afortunadamente, en las proximidades había una válvula de corte y se procedió al cierre de la misma", señalan los Bomberos.

Aún así, el servicio de emergencias mandó que se desalojase a "todo el personal" que estaba trabajando en la zona antigua de la estación, en la zona próxima a la fuga. Al lugar acudieron técnicos dela empresa de gas, para comprobar que todo estaba correcto, y la empresa responsable de la obra "quedó a cargo de la reparación". Los trabajadores desalojados pudieron volver a sus puestos poco después.

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