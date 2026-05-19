Galicia Design Week toma las calles de A Coruña para sacar pecho del diseño gallego: "Hay muchísimo talento que no conoces si no existe algo así"

El diseño gallego sale este martes a la calle. Literalmente. La avenida do Porto, en plena Mariña coruñesa, amaneció convertida en una galería al aire libre dentro de la Galicia Design Week, con decenas de personas parándose frente a fotografías, piezas textiles, ilustraciones y proyectos creativos que hasta hace poco vivían solo en estudios, talleres o redes sociales.

"En la calle es mucho más divertido", asegura María Cereijo que observa cómo las personas se detienen frente a sus fotografías en plena Mariña coruñesa. Y eso, precisamente, era lo que más le gusta de participar en la Galicia Design Week. "Igual en una exposición tienes que ir a propósito, pero aquí cualquiera puede encontrárselo paseando", explica la diseñadora y fotógrafa, una de las participantes de la muestra #novodeseñogalego.

A pocos metros, Mario González, conocido artísticamente como mariOLéiro, comparte la misma sensación mientras explica sus piezas textiles. "Muchas veces nos acostumbramos a ver solo el resultado, pero detrás hay procesos e historias que merecen contarse", defiende el creador gallego, rodeado de dos fotografías de sus diseños confeccionados a partir de reciclaje textil, anatomía y escultura.

María Cereijo y su compañero con su fotografía en la Galicia Design Week / Gus de la Paz

A Coruña se convirte así en una galería al aire libre con la inauguración de las exposiciones Designed in Galicia y #novodeseñogalego, dos de los grandes ejes de la séptima edición de la Galicia Design Week. Durante varias semanas, la Mariña reunirá proyectos de diseñadores gallegos consolidados y emergentes en un intento por sacar la creatividad de los estudios y acercarla directamente a la calle.

Y la fórmula funcionó desde el primer momento. Familias parándose frente a los paneles, jóvenes identificando perfiles que conocían por redes sociales y turistas frenando la marcha casi por casualidad. "Hay muchísimo talento aquí que igual no conoces si no existe algo así", comenta María mientras hablaba también del trabajo de otros participantes.

"Lo ve todo tipo de gente"

Para ella, la experiencia tiene además algo especial porque nunca había expuesto así. "En la calle nunca. Y es mucho más guay porque lo ve todo tipo de gente", cuenta. La creativa, instalada en A Coruña desde hace año y medio tras vivir durante años fuera de Galicia, presentó dos trabajos muy personales. Uno de ellos lo desarrolló junto a la joyera portuguesa Johana Pestana y gira alrededor de los recuerdos de infancia y los veranos en casa de los abuelos. "Conecté muchísimo con esa idea porque yo también pasé muchísimo tiempo en casa de mis abuelos", explica. El otro proyecto pertenece a una campaña para una marca textil realizada hace años, aunque todavía siente que representa muy bien su identidad visual.

También para mariOLéiro la exposición supone una oportunidad poco habitual de enseñar de cerca el proceso creativo detrás de sus piezas. El diseñador gallego, afincado en A Coruña, trabaja desde una mezcla muy personal entre arte, moda y anatomía. "Soy artesano textil y trabajo mucho el upcycling de una manera artística y creativa", explica.

Sus diseños parten del estudio del cuerpo humano y evolucionan a través de tejidos moldeados a mano sobre maniquíes hasta convertirse en piezas que se sitúan "a caballo entre la moda y la escultura". Una visión marcada también por su trayectoria anterior como fisioterapeuta y nutricionista. "Todo ese conocimiento previo sumado al arte hizo que configurase este proyecto de una manera más integral", señala.

Pero más allá de las piezas, ambos coincidían en destacar el valor del contacto directo con el público. "Lo bueno es poder compartir tu historia y escuchar también lo que los demás ven en tu trabajo", apunta Mario mientras varias personas fotografiaban sus creaciones.

Mario González, conocido artísticamente como mariOLéiro con su proyecto de Galicia Desing Week / Gus de la Paz

La inauguración de estas exposiciones supuso uno de los momentos centrales de la Galicia Design Week, un festival que durante diez días llenará A Coruña de talleres, charlas, encuentros y actividades relacionadas con el diseño. "Son dos de los contenidos más potentes del festival este año", explicó Álex Rico, codirector del evento, durante la apertura.

La muestra Designed in Galicia reúne algunos de los trabajos más destacados del diseño gallego del último año, mientras que #novodeseñogalego pone el foco sobre el talento emergente desde distintas disciplinas creativas. "Queremos acercar el diseño a toda la ciudadanía y sacarlo a la calle", resumía Rico.

Una idea que también reivindicó el concejal de cultura Gonzalo Castro, quien defendió la importancia de convertir el diseño en algo visible y accesible fuera de espacios especializados. "Galicia es una referencia absoluta también en diseño" aseguró el edil, que destacó además la Galicia Design Week como una apuesta "por la vanguardia, la modernidad y el desarrollo económico".

Más programación

La séptima edición de la Galicia Design Week se celebra desde el 14 al 23 de mayo para reivindicar la creatividad y el diseño en el noroeste peninsular. La programación, gratuita en la mayor parte de los eventos, se expande por diversas localizaciones de la ciudad, como Studio Follow, Vavava Haus, Bendita Flor y Restory. El evento es el único festival de la zona integrado en la red internacional World Design Weeks. La GDW se estructura en diferentes ejes temáticos para conectar a través de habituales charlas profesionales (Talks) y talleres prácticos (Workshops), destinados a acercar la experiencia de grandes figuras del sector tanto a estudiantes como a profesionales en activo.

Durante los fines de semana de celebración del evento, el público podrá disfrutar de las Sessions, una serie de sesiones musicales ideadas para poner banda sonora al festival en las noches de viernes y sábado en Studio Follow y protagonizadas por diseñadoras y diseñadores.