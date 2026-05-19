Un juzgado rechaza que el Ayuntamiento de A Coruña tenga que aprobar el Plan para construir en As Percebeiras

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 ha denegado la solicitud de los propietarios de promotoras con terrenos en As Percebeiras, en Labañou, que pedían la aprobación inicial, por silencio administrativo, del Plan especial de este polígono, cuyas licencias de construcción están actualmente paralizadas.

Los propietarios, agrupados en una asociación, llevaron el asunto a los juzgados para que el Plan fuese aprobado y el Concello se viese en la obligación de continuar con la tramitación del mismo. Pero las promotoras, de las que la inmobiliaria Metrovacesa es la mayoritaria, se han encontrado con la negativa judicial, pues, según la sentencia, el silencio administrativo no funciona en este caso. Es decir, el Concello no tenía tres meses para aprobar o rechazar el Plan, ya que este contenía defectos urbanísticos.

El proyecto preveía levantar 400 viviendas que se distribuirían, de acuerdo con la última versión presentada en 2023, en nueve edificios, de los cuales todos tendrían ocho alturas, excepto uno que alcanzaría las nueve. Previamente, las propietarias del terreno habían planteado levantar un inmueble que llegaría hasta las veinte alturas en su punto más elevado.

La modificación del diseño se llevó a cabo, según Metrovacesa, tras las consultas realizadas a vecinos y colectivos profesionales, en las que la altura de los edificios "era una de las cuestiones que generaba mayor inquietud". Se opuso sin embargo a reducir el número de las viviendas previstas porque ya lo había hecho en un 8% y consideró que el proyecto no sería viable con una rebaja mayor.

Un informe municipal de noviembre de 2024 advertía varios incumplimientos: alturas que no se ajustaban al PGOM, aparcamientos bajo zonas verdes sin cumplir las condiciones exigidas, una ordenación distinta a la prevista para el ámbito, falta de justificación de la normativa de habitabilidad, problemas con la legislación litoral y espacios libres que no cumplían los anchos mínimos. Según el fallo, los promotores tendrían que haber aportado pruebas para rebatir los informes municipales, pero no lo hicieron. Por ello, el juez desestima el recurso.

Un pacto político para desbloquear la situación

Después de que el Pleno aprobase, de forma inicial, una modificación urbanística para desbloquear la construcción de más de 300 viviendas en el desarrollo del parque del Agra, Metrovacesa pidió un pacto político similar para desbloquear la situación en As Percebeiras.

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Según argumenta la empresa, las situaciones de "otros desarrollos urbanísticos" de la ciudad muestran que "incluso en ámbitos complejos y con posiciones inicialmente alejadas, se están alcanzando acuerdos políticos que permiten desbloquear proyectos estratégicos para la ciudad". El Bloque también llegó a pactos con el PSOE el año pasado, para aprobar el convenio para construir 1.000 pisos en O Castrillón y el acuerdo con Ginkgo para desarrollar As Xubias, siempre argumentando que se habían introducido mejoras.