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Lidl comprará por 317.000 euros al Concello de A Coruña la parcela que le falta para construir su nuevo supermercado en Visma

La empresa alemana ya había adquirido el 98% de los terrenos en los que pretende instalarse, situados al norte de la tercera ronda y cerca de la rotonda del Pavo Real

El Ayuntamiento justifica la venta como la mejor forma para fomentar el desarrollo urbanístico "a corto plazo"

Parcelas de la urbanización de San Pedro de Visma al norte de la tercera ronda.

Parcelas de la urbanización de San Pedro de Visma al norte de la tercera ronda. / Iago Lopez

Enrique Carballo

A Coruña

El futuro barrio de San Pedro de Visma, donde los promotores están realizando obras de urbanización para construir 3.600 pisos, tendrá al menos dos supermercados: un Mercadona en las proximidades del Ágora y un Lidl al norte de la tercera ronda, junto a las casas ya construidas y cerca de la rotonda del Pavo Real. Como adelantó este diario, la cadena alemana compró la mayor parte de la finca en la que quiere instalarse, que correspondía a propietarios privados, pero quedaba algo más de un 2% de la finca en manos del Ayuntamiento. La Junta de Gobierno Local de este miércoles dará el visto bueno a que la empresa la compre por unos 317.000 euros.

La parcela, de forma triangular, tiene 6.943 metros cuadrados de extensión, y linda al sur y al este con la tercera ronda. En el resto de los lados se situarán nuevos viales. El valor del conjunto de la finca se calcula en algo más de 12,6 millones de euros, y la participación municipal, en aproximadamente 262.600 euros. Sumándole el 21% del IVA, la suma total pagada por la empresa ascenderá a algo más de 317.700 euros.

Permiso para construir hasta cinco alturas

En la descripción de la parcela se indica que la edificabilidad es terciaria, es decir, que se podrán construir edificios para fines como oficinas o comercios, lo que encaja con la intención de Lidl de levantar un supermercado. En total, contando todas las plantas, se podrían edificar cerca de 24.850 metros cuadrados. La altura permitida es de bajo, cinco pisos y bajo cubierta.

La directora de Urbanismo del Concello firmó un informe favorable a la venta, pues indica que Lidl ya había comprado prácticamente el 98% de la finca y el Concello debe "facilitar la gestión urbanística" de esta parcela. Teniendo en cuenta la "escasa proporción de la participación municipal" en este suelo, considera que es preciso acabar con la situación de proindiviso en la que se repartía la propiedad, y aceptar la oferta de Lidl por el "precio propuesto por el Concello".

Problemas para el desarrollo conjunto

Esto garantizará que el desarrollo de la finca se produzca "a corto plazo", lo que ayudará a "lograr una mejor gestión urbanística de la zona" y que se desarrolle superficie de uso terciario que "resulta tan necesaria en este momento y en esta zona". Un desarrollo conjunto de la cadena de supermercados y del Ayuntamiento "podría presentar dificultades de gestión que impedirían el normal desarrollo".

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La mayor parte de los edificios del futuro desarrollo de San Pedro de Visma se situarán al norte de la tercera ronda, pero está previsto que haya conexiones peatonales para cruzarla. Además, el supermercado de Lidl quedará próximo a un nudo de viales.

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