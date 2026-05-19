Ya es oficial: el Concello de A Coruña dará ocho días para desalojar al asador de pollos y la podóloga de la atalaya de la plaza de España
El Ayuntamiento no pagará indemnización a los concesionarios, pues indica que los permisos de ocupación debían haberse extinguido hace años
Los espacios comerciales de la atalaya de San Roque, junto a la plaza de España, han ido extinguiéndose con los años. El Concello, propietario del edificio, dio concesiones para ocuparlos hace décadas, pero los establecimientos fueron desapareciendo hasta que solo quedaron dos: una clínica podológica y un asador de pollos ante el que era frecuente ver formarse largas colas de clientes que esperaban por su comida para llevar, aunque acaba de cerrar.
Pero el Ayuntamiento planea reformar el inmueble y empezó un procedimiento para desalojarlos al que ahora se pone fin: la Junta de Gobierno Local de este miércoles aprobará expulsarlos, con un plazo de ocho días a partir de la jornada en la que se comunique la noticia a los concesionarios.
Sin compensación
De acuerdo con la resolución relativa al asador de pollos, el Ayuntamiento pondrá fin a la ocupación del local "sin indemnización de ningún tipo", ya que, de acuerdo con las cuentas municipales, el plazo máximo de la concesión venció en septiembre de 2005. Las instalaciones revertirán en el Ayuntamiento, incluyendo las mejoras que el concesionario haya realizado en el local, y deben entregarse en "perfecto estado de conservación".
La concesionaria deberá aportar un reportaje fotográfico que refleje que el local está en un "correcto estado de conservación y limpieza", y, si esto no se cumple, el Concello se incautará de la fianza. Fuentes del negocio declararon a este diario en marzo, después de que LA OPINIÓN publicase el inicio del proceso desalojo, que el Concello les había "avisado con poco tiempo".
Cambio de locales
El expediente de desalojo de la clínica podológica incluye las mismas disposiciones. En este caso, la concesionaria argumentó en diciembre que necesitaba al menos cinco meses y medio para desalojar, pero el Concello afirma que este plazo ya ha transcurrido desde que le envió un oficio el pasado mes de noviembre, y que la ley pertinente "no permite conferir un plazo superior a ocho días para desocupar el bien una vez resuelto el procedimiento".
También pedía una indemnización "por el valor de los materiales e instalaciones de la concesión no revertibles", pero el Ayuntamiento argumenta que, en base a los pliegos, esto no procede. A los interesados aún les queda la posibilidad de recurrir a los tribunales.
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