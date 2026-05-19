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Más problemas en la zona del edificio demolido en la calle Barrera, esta vez por un aviso de desprendimientos

La Policía Local y los Bomberos de A Coruña han cortado la calle y la Estrecha de San Andrés

Los bomberos trabajan entre la calle Barrera y la Estrecha de San Andrés

Los bomberos trabajan entre la calle Barrera y la Estrecha de San Andrés / LOC

RAC

La Policía Local y los Bomberos de A Coruña han cortado esta noche de martes la calle Barrera y la calle de San Andrés ante la alerta de desprendimientos en el entorno del inmueble que ardió por completo hace un año y fue demolido durante las últimas semanas. Los efectivos han revisado tanto los restos del solar del derribo como las ventanas de los edificios colindantes para buscar el origen de la caída de cascotes y cristales y proceder posteriormente a retirar restos que pudiesen precipitarse a la vía pública y apuntalar y asegurar las fachadas y medianeras

Los trabajos de demolición en este edificio de la calle Barrera concluyeron la semana pasada. El inmueble tuvo ocupantes ilegales durante varios años y sucumbió por completo a las llamas durante la madrugada del 10 de junio de 2025. El incendio iniciado en el inmueble ocupado no causó ningún herido, aunque sí provocó daños en el edificio colindante en su parte posterior, el de San Nicolás 29, que sufrió daños localizados en la cubierta.

Llamas en el incendio de un edificio en la calle Barrera.

Llamas en el incendio del número 30 de la calle Barrera. / LOC

Tanto el número 30 de la calle Barrera como el 29 de San Nicolás fueron catalogados en el Plan Especial de Protección y reforma Interior (Pepri) de la Cidade Vella y Pescadería. Los dos fueron construidos antes del año 1960. Mientras que el edificio ya desaparecido contaba con una catalogación de «significación arquitectónica ambiental», el inmueble de la calle San Nicolás, tiene una protección mayor por «características singulares estructurales».

Gas en la intermodal

Los bomberos también tuvieron que intervenir en la mañana del martes en las obras de la futura estación intermodal, que sufrieron un desalojo parcial en la mañana de este martes por una fuga de gas procedente de una tubería inutilizada. De acuerdo con el Servicio de Bomberos, la emergencia, que movilizó a cuatro vehículos y once efectivos del servicio y en la que colaboraron la Policía Nacional y la Local, se produjo en torno a las 10.15 horas. Un operario cortó con una sierra una tubería que estaba inutilizada pero tenía gas dentro, con lo cual este "se expandió hacia el exterior". "Afortunadamente, en las proximidades había una válvula de corte y se procedió al cierre de la misma", señalan los Bomberos.

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Aún así, el servicio de emergencias mandó que se desalojase a "todo el personal" que estaba trabajando en la zona antigua de la estación, en la zona próxima a la fuga. Al lugar acudieron técnicos dela empresa de gas, para comprobar que todo estaba correcto, y la empresa responsable de la obra "quedó a cargo de la reparación". Los trabajadores desalojados pudieron volver a sus puestos poco después.

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