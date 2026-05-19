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El sector del ocio nocturno apuesta por la "cohesión social" para seguir creciendo en A Coruña

La ciudad ostenta este año la Capitalidad Nacional de la Vida Nocturna

Conferencia Nacional del Ocio Y Espectáculos en A Coruña

Conferencia Nacional del Ocio Y Espectáculos en A Coruña / CARLOS PARDELLAS

Ana Carro

A Coruña

El presidente de España de Noche, Ramón Mas, manifestó en la II Conferencia Nacional de Ocio y Espectáculos en A Coruña que, debido a que el ocio está cambiando, es necesario "que las administraciones públicas se impliquen y ayuden" para convertirse "en un aliado".

El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, también está de acuerdo con que el ocio ha mutado "y lo ha hecho para bien". "Hacemos partícipes a los vecinos. El ocio nocturno no tiene sentido si no hay un consenso social en torno a él. Hay derecho al descanso y también derecho a salir y socializar", analizó el edil, quien opinó que "las ciudades sin ocio nocturno serían auténticos desiertos". Esto permitirá "crear cultura y apoyar a un tejido que es muy importante en el desarrollo de una ciudad y de su identidad".

El gerente del Consorcio de Turismo y Congresos, Antón Álvarez, defendió que "el ocio nocturno forma parte de la oferta turística". Apuesta, por tanto, por "huir del concepto de noche genérica" y explorar todas las posibilidades de cada destino, "con música en directo y cultura de abres". Alejandro Zamarro, presidente de Noche Madrid, apoya esta idea. Aseguró que "no es que un turista elija una ciudad por su oferta de ocio nocturno sino que es un factor diferencial". "No se entiende una ciudad sin que haya noche", dijo.

¿Por qué A Coruña es capital del ocio nocturno?

A Coruña ostenta este año la Capitalidad Nacional de la Vida Nocturna. El presidente de España de Noche, Ramón Mas, explicó que esto se debe a que la ciudad tiene "una potencialidad muy fuerte" en este ámbito. "Galicia siempre ha sido una comunidad con ocio puntero, a la vanguardia", manifestó, y recordó que en A Coruña está "una de las mejores discotecas de España", refiriéndose a la sala Pelícano.

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Mas cree que es importante "dinamizar el norte" de España y ve en Galicia un lugar de "oportunidades".

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